Dacia Sport 1310 "tunată", scoasă la vânzare pe OLX | Care este preţul solicitat

Potrivit anunțului, maşina a fost modificată şi vopsită de către proprietar și are ca motiv principal lupii.

Modelul a fost "tunat" cu faruri cu tentă galbenă, jante din aliaj și extensii pentru aripile față, dar și pentru cele din spate. La interior fețele ușilor înglobează o sculptură cu un lup.

Schimbătorul de viteze vine şi el cu surprize. Acesta are forma unui pistol, iar lângă el, sub bord, există ornamente sub forma unor cartușe.

Problema este că această Dacia Sport nu pornește, iar vânzătorul susține că nu știe de ce.

Prețul cerut pentru acest exemplar modificat este de 10.000 de euro. Mașina ar fi fabricată în anul 1989 și ar avea la bord doar 10,000 de kilometri.

Povestea Dacia Sport. Primul şi singurul Coupe veritabil românesc

Prima Dacia Sport a fost construită în 1979, pentru Expoziția Realizărilor Economice Naționale, din Bucureşti.

Dacia Sport a intrat în producție în anul 1983 fiind produse două modele: Dacia Sport 1310 cu motor de 1289 cm³ și cu o putere de 54 CP și Dacia Sport 1410 cu motor de 1397 cm³ cu o putere de 65 CP.

De fabricare s-a ocupat platforma IATSA Ștefănești, nu uzina de la Mioveni, unde era asamblată mașina în ritm de 4 bucăți/zi.

Puțină lume știe că mașina a fost construită cu o serie de artificii tehnice ieșite din comun, printre altele fiind singura mașină din lume cu două parbrize, notează gadgetreport.ro

Mașina a fost construită, de altfel, manual, din piesele de Dacia Berlină, rezultatul fiind însă o mașină unică la nivel mondial.