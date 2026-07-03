Dan Voiculescu: "Combaterea sărăciei trebuie să devină prioritatea absolută a României"

1 minut de citit Publicat la 11:52 03 Iul 2026 Modificat la 11:52 03 Iul 2026

Profesorul Dan Voiculescu. Sursa foto: blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu lansează un nou semnal de alarmă privind degradarea nivelului de trai din România, pornind de la cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică. Într-o analiză publicată pe blogul său, acesta avertizează că amploarea sărăciei reprezintă una dintre cele mai grave amenințări la adresa coeziunii sociale și cere ca lupta împotriva acestui fenomen să devină principala prioritate a statului român.

Potrivit datelor INS invocate, în anul 2025 peste 5,2 milioane de români s-au aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar aproape 20% din populație a trăit sub pragul sărăciei. Cei mai afectați sunt copiii, persoanele vârstnice, familiile numeroase și locuitorii din mediul rural. Datele arată că un copil din patru trăiește în sărăcie.

Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția că situația este, în realitate, și mai gravă decât indică statisticile, având în vedere deteriorarea economică și socială din 2026.

„Sărăcia este un fenomen extrem de nociv și foarte complex, care nu afectează doar starea materială, ci și nivelul de educație, încrederea în propriile forțe și în mecanismele democratice”, subliniază acesta.

În analiza sa, Dan Voiculescu avertizează că abandonarea milioanelor de români aflați în dificultate poate avea consecințe profunde asupra societății.

„Cei care sunt astăzi părăsiți în sărăcie vor respinge, la rândul lor, societatea care le refuză dreptul la un trai demn”, afirmă profesorul.

În final, Dan Voiculescu transmite un apel ferm către întreaga clasă politică, susținând că reducerea sărăciei nu poate rămâne un simplu mesaj electoral, ci trebuie asumată ca obiectiv strategic al statului.

„Combaterea sărăciei trebuie să devină prioritate națională. Nu un slogan, nu demagogie revărsată în campanii electorale. Orice guvern, indiferent de culoarea politică, trebuie să asume combaterea sărăciei ca prioritate absolută”, conchide profesorul Dan Voiculescu.