Deficit de 210 miliarde de euro de la Revoluție

Foto: pexels.com

În cei 28 de ani de ani care au trecut de la Revoluţie, definicitul României a ajuns la 210 miliarde de euro, scrie cotidianul Jurnalul.

Lucrul acesta înseamnă că în fiecare an, am importat în medie cu 7,3 miliarde de euro mai multe decat am exportat, arată datele INS.

Principala explicaţie pentru această situaţie ar fi faptul că exportăm în special materii prime şi mărfuri cu valoare adăugată redusă şi importăm produse de înaltă tehnologie, mai scriu jurnaliştii.