Deputații au adoptat proiectul de lege care permite doborârea dronelor rusești. AUR, SOS și POT au votat împotrivă

Dronă rusească, imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Deputații au dat, miercuri, în plen, un vot favorabil proiectului de lege privind controlul utilizării spațiului aerian național, respectiv pentru reglementarea unor măsuri în acest sens. Inițiativa legislativă stabilește că pot fi doborâte dronele rusești care intră neautorizat pe teritoriul României, lucru care nu putea fi posibil înainte deoarece țara noastră nu se află în război. Senatul urmează să dea votul final asupra proiectului. Deputații AUR, SOS și POT au votat împotrivă.



S-au înregistrat 199 de voturi 'pentru', 99 'contra' și două abțineri, potrivit Agerpres.

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare măsuri pentru controlul utilizării spațiului aerian național, stabilind autoritățile și instituțiile care au competențe în luarea măsurilor de prevenire și contracarare a utilizării spațiului aerian național de către aeronave, sisteme de aeronave fără pilot la bord și alte vehicule aeriene. Astfel, se va crea un nou cadru de cooperare și coordonare la nivelul autorităților și instituțiilor care au competențe în gestionarea și monitorizarea spațiului aerian național, precum și de asigurare a respectării regulilor de utilizare a acestuia, ceea ce contribuie la creșterea siguranței și securității aviației.

Potrivit unui amendament, se constituie situații în care o aeronavă utilizează neautorizat spațiul aerian național și următoarele: unitățile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere și control utilizare spațiu aerian primesc informații referitoare la producerea unui act de intervenție ilicită la bordul aeronavei, chiar dacă se respectă autorizarea primită; unitățile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere și control utilizare spațiu aerian primesc informații referitoare la existența la bordul aeronavei a unor substanțe sau materiale periculoase, care ar putea fi folosite într-un act de terorism; unitățile de trafic aerian sau serviciile militare de supraveghere și control utilizare spațiu aerian primesc informații cu privire la existența la bordul aeronavei a unor bunuri sau persoane care, conform obligațiilor, angajamentelor asumate de România prin tratatele internaționale la care este parte sau sancțiunilor internaționale instituite prin actele prevăzute la art. 1 alin. (1) din OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările și completările ulterioare, fac obiectul unor restricții privind utilizarea spațiului aerian național.

Persoanele de drept public și privat care au în proprietate, operează sau administrează obiective care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord au obligația de a implementa și de a menține măsuri de protecție a acestor obiective, prevede un alt amendament.

Potrivit proiectului, prin hotărâre a Consiliului Suprem de Apărare a Țării se stabilesc: a) obiectivele care necesită măsuri de protecție contra amenințărilor specifice sistemelor de aeronave fără pilot la bord prevăzute în proiect; cerințele tehnice generale ale echipamentelor și sistemelor prevăzute, la propunerea structurilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Serviciul de Protecție și Pază aprobă ordinele comune referitoare la cadrul de cooperare general privind măsurile dispuse în situații de utilizare neautorizată a spațiului aerian național, aspectele procedurale privind coordonarea prevăzută la art. 6 și 24, precum și standardele tehnice și operaționale specifice pentru echipamentele și sistemele tehnice necesare implementării măsurilor de protecție, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Partidele extremiste au votat împotrivă

Deputata AUR Ramona-Ioana Bruynseels a făcut un apel către deputați că 'nu decredibilizeze armata'.

'Dragi colegi, mai devreme se spunea că armata este una dintre puținele instituții care au rămas credibile. Așa este și respectăm armata. Haideți atunci să nu facem în așa fel încât chiar noi să o decredibilizăm. Pentru că dacă venim cu astfel de PLX-uri care în final prezintă riscuri de decredibilizare la adresa armatei române, nu rezolvăm absolut nimic, dimpotrivă. Ați spus că aceste reglementări sunt absolut necesare. Suntem de acord cu dumneavoastră, sunt absolut necesare, însă ați avut doi ani la dispoziție, timp în care le-ați fi putut gândi foarte bine, le-ați fi putut analiza, să respectați logica juridică, să aliniați reglementările Constituției și să veniți în fața noastră cu niște proiecte de lege care stau în picioare și care oferă garanții cetățenilor români că le vor fi respectate drepturile și libertățile, indiferent de cine ajunge la guvernare și ce s-ar putea întâmpla în țara noastră', a declarat deputata.

Deputatul S.O.S. România Nicolae-Mirel Ion a precizat că, în esență, este vorba despre doborârea dronelor și și-a exprimat temerea că se poate crea cadrul legislativ pentru ca armata să fie scoasă în stradă 'împotriva oricăror primejdii sau amenințări care se consideră a fi'.

'Și acum eu vin și vă întreb: la trei ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, noi nu avem o legislație care să ne permită să doborâm dronele? Promovăm o astfel de legislație când s-ar putea că acest război se mai țină poate câteva luni? Și dacă, da, o promovăm despre viitor? (...) Nu se arată duplicitatea pe care partidele de guvernământ o au promovând aceste proiecte? (...) Când am cerut explicații, reprezentantul Ministerului Apărării mi-a spus: 'Dom'le, păi armata iese în stradă numai când spune CSAT-ul'. Păi n-am văzut ce a făcut CSAT-ul numai acum două luni, când a anulat turul doi al alegerilor. Nu CSAT-ul a făcut treaba asta? Câtă încredere putem să avem noi în acest CSAT sau cel puțin în CSAT-ul care provine din actuala guvernare, ca noi să votăm astfel de legi?', a afirmat deputatul.

Potrivit deputatului S.O.S. România Dumitru Coarnă, 'problema de fond este atacul la Constituție'. 'Rămâneți în aceeași paradigmă a dictaturii', a adăugat el.

Deputatul USR Bogdan Rodeanu a susținut că ceea ce se vede de la tribuna Parlamentului 'nu este decât o manifestare a unui atac hibrid în formă continuată manifestată prin declarații politice care nu servesc interesul statului român și care vor să genereze neîncredere totală în statul român'.

'Le monitorizăm (sistemele anti-aeriene) și doar atât și anunțăm - se poate prăbuși și acolo și acolo. Și nu putem apăsa pe buton. Asta este situația din momentul de față. Și să vă mai spun și ce simt suveraniștii și naționaliștii de carton, care sunt aici în sală, și ne-au spus-o astăzi în Comisia de Apărare: 'Sunteți nebuni, dacă vreți să deranjați o putere nucleară'. Nu suntem nebuni, suntem români și ne apărăm țara', a arătat deputatul USR.

Venit la microfon, deputatul AUR Dan Tanasă a susținut că parlamentarii formațiunii sale doresc o astfel de lege, dar cu respectarea Constituției.

'Nu știu dacă să râd sau să plâng să-i văd pe apărătorii curcubeului că ne vorbesc nouă de apărarea României. Voi nu v-ai hotărât încă dacă sunteți fetițe sau băieței și voi ne vorbiți nouă de apărarea României? Voi care stați, în timp ce noi stăm cu icoane și cu portretul lui Ștefan cel Mare și al lui Mihai Viteazul și voi stați cu curcubeul, ne povestiți nouă de suveranitate, de istorie și de apărarea statului român?', a afirmat Tanasă.

În replică, liderul deputaților USR, Ionuț Moștenu, a dat asigurări că USR este un partid pro-european, pro-euroatlantic și va rămâne așa.

'Voi, prin tot ce faceți, vreți să fim mai slabi și asta servește unui singur interes: interesului lui Putin. N-o să vă permitem. (...) N-o să puteți să-i păcăliți pe toți tot timpul și zăpăceala vostră o să se termine în mai și o să intrați la coșul de gunoi al istoriei', a spus Moșteanu.

'De-abia aștept transformarea 'soroșiștilor' în 'putiniști'', a replicat lidera deputaților POT, Anamaria Gavrilă.

Președintele de ședință, social-democratul Daniel Suciu, i-a întrebat pe cei care au votat contra dacă sunt deranjați de faptul că există o 'poliție aeriană externă' care apără România.

'Ce vreți, stimați colegi din opoziție, care vorbiți de transfer de suveranitate și nu este adevărat, și nu este despre acest lucru? Ce vreți, să ne cadă dronele pe școli, să ne cadă dronele în orașe și să dați din umeri după aceea că Parlamentul nu și-a făcut treaba? Exact asta se întâmplă acum. E o discuție dacă mai târziu sau mai devreme se putea vota acest lucru. (...). Vă deranjează că avem poliția aeriană externă care apără România? Să știți că această retorică nu este la vestul României, ci este la estul României. Și, chiar dacă maxima, și am auzit-o zilele acestea, 'când puterea are dreptate, dreptatea pierde puterea', în acest caz, să știți că am făcut ceea ce trebuia. Dumneavoastră ați făcut împotriva Românei, asumați-vă acest lucru!', a transmis Daniel Suciu.