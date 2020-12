Descopera marca de anvelope Falken pe janta.ro

Cu o experiență de mai bine de un secol în industria anvelopelor, grupul japonez Sumitomo Rubber Industries, clasat în prezent pe locul 5 în topul primiilor 10 producători de anvelope pe plan mondial, lansează în anul 1983 brand-ul FALKEN în Japonia. Bucurându-se de un real success, în anul 1988 are loc lansarea mărcii pe piața europeană, strategie care a ajutat la creșterea notorietății brandului și la dezvoltarea sa pe plan internațional.

Anvelopele performante sunt rulate frecvent în etapele cursei de anduranță de 24 de ore de la Nurburgring. FALKEN are la activ mai bine de 20 de ani consecutivi de când ia parte la cursa de anduranță de 24 de ore desfășurată la Nurburgring, aspect care a ajutat la dezvoltarea tehnologiilor inovatoare prezente in modelele de vârf ale mărcii.

Modele consacrate ale brandului precum Azenis FK510, ZIEX ZE310, Eurowinter HS01 și Euroall Season AS210 au fost adesea vedetele testelor demarate de publicațiile de specialitate în domeniu.

Azenis FK510 a obținut cel mai mare punctaj în testul demarat de TIRERACK.com, fiind apreciată pentru aderența oferită pe carosabil umed, uscat și confortul oferit la rulare. Azenis FK510 a fost desemnată anvelopa de vară cu cele mai echilibrate performanțe din cele testate.



Banda de rulare optimizată beneficiază de un compus inovator care facilitează un nivel crescut de siguranță, reușind să obțină clasa A la frânarea pe carosabil ud, performanță egalată de toate dimensiunile disponibile. Rezistența la rulare a fost optimizată, oferind astfel mai mult confort și un consum redus de carburant.

Tehnologia 4D Nano Design de care beneficiază banda de rulare, asigură un nivel excelent de tracțiunie și conferă o rezistență amplificata a anvelopei, optimizând astfel randamentul kilometric.

Azenis FK510 a fost concepută utilizând tehnologia (Tension Control Tehnology), care presupune o formă specială a matriței carcasei pneului, asigurând astfel o zonă laterală flexibilă și mai multă manevrabilitate.

Tehnologia "Hybrid Undertread CAP PLY" utilizează un material hibrid în compoziția blocurilor prezente pe banda de rulare, îmbunătățind rigiditatea anvelopei pentru a asigura un nivel optim de stabilitate la viteze ridicate.

Anvelopa premium FALKEN FK510 acomodează o gamă largă de nouăzeci și șase de dimensiuni pentru jante de la 17 inch, până la 22 inch fiind disponibilă și în variantă Runflat.

Acest aspect o face favorită atât în preferințele șoferilor dinamici ai automobilelor din clasa medie, cât și a celor care iubesc condusul sportiv la volanul automobilelor puternice.

Există de asemenea și varianta Azenis FK510 SUV dedicată exclusiv SUV-urilor, disponibilă în patruzeci și șase de dimensiuni menite să acomodeze jante de la 17 inch până la 22 inch.

ZE310 ECORUN este cel mai recent model din gama Ziex orientat către performanță și eficiență.



Anvelopa oferă niveluri excelente de tracțiune și aderență pe carosabil ud și uscat, o rezistență optimizată la uzură și un randament kilometric formidabil.



Grație benzii de rulare optimizate riscul de acvaplanare este redus iar distanțele de frânare sunt mai scurte. Un alt beneficiu este zgomotul redus la rulare, aspect ce faciliteaza un nivel de confort sporit mai ales pe autostradă.



Modelul Ziex ZE310 ECORUN se bucură de aprecieri și distincții din partea publicațiilor de renume precum Auto Bild, ACE TEST, ARBO, reușind să obțină punctaje mari în testele desfășurate.



Anvelopa Ziex ZE310 ECORUN acomodează o gamă largă de o sută optsprezece dimensiuni pentru jante de la 14 inch, până la 18 inch.

Anvelopa de iarnă FALKEN Eurowinter HS01 oferă siguranta și confort in cele mai dure condiții.



Anvelopa de iarnă Eurowinter HS01 s-a remarcat în testul desfășurat de publicația AMS pentru stabilitatea laterală extinsă, derapajul minim la accelerare, riscul scăzut de acvaplanare și distanțele de frânare reduse înregistrate pe zăpadă.



Dintre toate cele 11 modele de anvelope participante testate riguros cu ajutorul unui VW T-ROC în condiții de iarnă, Eurowinter HS01 a obținut 7.4 puncte, cu 1.5 puncte mai puțin față de anvelopa câștigătoare a testului, fiind clasificată drept alegerea ideală raport calitate – preț.



Anvelopa Eurowinter HS01 acomodează o gamă largă de o sută cinci dimensiuni pentru jante de la 13 inch, până la 21 inch.



Există de asemenea și varianta Eurowinter HS01 SUV dedicată exclusiv SUV-urilor, disponibilă în treizeci și opt de dimensiuni menite să acomodeze jante de la 16 inch până la 21 inch.

FALKEN Euroall Season AS210 este o anvelopă versatilă care oferă niveluri optime de confort, siguranță și performanță, indiferent de sezon. Modelul AS210 reprezintă compromisul ideal dintre o compoziție de vară, perfect adaptată pentru temperaturile crescute din sezonul estival și o compoziția de iarnă, care face față cu brio temperaturilor mai mici de 7 grade C.



Disponibil într-o gamă largă de dimensiuni cu indici de viteză T, H sau V, Falken Euroall Season AS210 a fost selectată de catre Mercedes-Benz ca echipare din fabrică pentru clasa G.



Indiferent de dimensiune, FALKEN AS210 dispune de marcajul M+S si fulgul de nea.



Designul direcțional al benzii de rulare dispus „in V”, asigură o performanță sporită pe suprafețe ude, lichidele fiind dispersate eficient, riscul de acvaplanare fiind redus.



Adâncimea variabilă a mini-canelurilor asigură o manevrabilitate optimă și distanțe de frânare mai scurte, în orice condiții meteorologice. De asemenea, sarcina este distribuită uniform pe întreaga zonă de contact favorizând uzura uniformă și prelungind astfel durata de exploatare a anvelopei.



Poziționarea multidirecțională a lamelelor aderente dispuse transversal pe blocurile solide prezente pe banda de rulare, asigură o tracțiune bună, facilitând adaptarea la orice condiții de drum. În plus, pe zăpadă, aceste lamele aderente au o foarte bună capacitate de prindere, aducând un plus semnificativ în materie de tractiune și stabilitate.

FALKEN – 5 ani garanție

Clienții care aleg Falken vor beneficia acum de asigurarea suplimentară a unei garanții de cinci ani la toată gama de anvelope destinate autoturismelor de pasageri, SUV-uri, autovehicule comerciale ușoare și camioane. Această garanție extensivă acoperă chiar și anvelopele Falken OE montate în fabrică.

Compușii optimizați din compoziția anvelopei utilizează tehnologia 4D-Nano de ultimă generație, facilitând astfel performanțe de top pe carosabil ud și un consum redus de carburant. Grație acestor optimizări și durata de viața a pneului este extinsă.

