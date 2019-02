Dezvăluiri despre scandalul în care e implicat Dacian Cioloș. Funar: „E unul dintre tinerii care s-a remarcat și a fost ales de către colegii lui în structurile de conducere”

Apar noi dezvăluiri despre scandalul în care e implicat Dacian Cioloş. Deşi a susţinut, în luna decembrie, că nu a fost membru al unui alt partid, un document vine să îl contrazică pe liderul Plus.

Numele fostului premier, Dacian Ciolos, apare pe o listă a membrilor Biroului Executiv Naţional al PUNR din 1995, ca preşedinte al Organizaţiei de Tineret a partidului. Documentul a fost publicat chiar de fostul vicepreşedinte al Tineretului PUNR. Dezvăluirea a fost făcută în contextul în care Cioloș a afirmat categoric că nu a fost membru PUNR.

În luna decembrie, Cioloș spunea, într-un interviu că „Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizație niciodată".

„Dacian Cioloș mi-a fost student în perioada 1990-1992. El a fost liderul studenților din anul lui de studii la Horticultură. Am colaborat foarte bine cu el în perioada sudenției. Apoi, am fost ales primar și a venit în vizită la mine. L-am întrebat ce face, unde lucrează, mi-a spus că e șomer și că mă roagă să-l ajut să lucreze undeva. Și a doua zi l-am angajat la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a lucrat un an și jumătate în domeniul în care s-a specializat”, a spus Gheorghe Funar, fost președinte PUNR.

„Marea majoritate a intelectualității din acea perioadă și foarte mulți studenți au făcut parte din Uniunea Vatra Românească și din PUNR, care era brațul politic al Vetrei Românești. Din câte îmi amintesc, Dacian Cioloș e unul dintre tinerii care s-a remarcat și a fost ales de către colegii lui în structurile de conducere la Vatra Românească și PUNR. Nu știu de ce acum uită sau nu vrea să-și amintească. Eu mă mândresc că am fost printre fondatori”, a mai spus Funar.