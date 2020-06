Document. Traian Băsescu, condamnat oficial

Decizia a fost data pe 20 septembrie 2019, iar motivarea a fost redactată în urmă cu o săptămână.

Întregul caz urmează să se mute la Înalta Curte, care urmeaza să dea sentința definitivă în acest caz, potrivit Ziare.com.

Doua note informative semnate sub numele conspirativ "Petrov" sunt principalele probe depuse de CNSAS in procesul deschis la Curtea de Apel Bucuresti, in care se cere justitiei sa constate calitatea de colaborator al fostei Securitati in cazul fostului presedinte Traian Basescu.

Curtea de Apel București explică pe larg în motivarea deciziei că Traian Băsescu a recunoscut că a furnizat ofițerului de contrainformatii militare cele doua note informative.

Documentul a fost prezentat, marți, de Mihai Gâdea, la Sinteza zilei:

"Pe vremea când turnătorul acesta era președintele României 10 ani și când avea toată puterea, noi eram singurii care aveau curajul să spună adevărul și despre trecutul lui și despre colaborarea lui cu Securitatea și despre toate nenorocirile pe care le-a făcut.

Sigur că a trebuit să plătim un preț pentru curajul acesta. A venit momentul în care Băsescu este condamnat. Veți vedea documentele!", a spus Mihai Gâdea.

Informațiile au fost comentate, la Sinteza zilei, de omul de afaceri George Pădure.

"Nu auzi acolo că cineva fabrică arme, că a furat un pistol, droguri. Nu! Niște nimicuri: că ăla merge cu aia, că aia e străină. Niște chestii care, într-adevăr, făceau rău celuilalt, dar mi se par ieftine", a spus George Pădure.