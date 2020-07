Actrița Olivia de Havilland a devenit cunoscută publicului larg pentru rolurile din ”Pe aripile vântului”, ”Aventurile lui Robin Hood”, „Moştenitoarea/ The Heiress” şi serialul „Nord şi Sud”.

Actrița s-a născut în Japonia, într-o familie britanică, însă în 1941 a devenit cetățean al SUA, iar din 1953 s-a retras la Paris, în Franța.

Doliu în lumea filmului. O cunoscută actriță, câştigătoare a două Oscaruri, a murit

Alături de actorul Kirk Douglas, născut şi el în 1916, Olivia de Havilland a fost cel mai longeviv star de la Hollywood. Chiar dacă provenea dintr-o familie cu înclinații artistice, mama ei fiind actriță de teatru, Olivia se pregătea să devină profesoară de engleză când a fost remarcată dintr-o trupă de amatori.

Olivia de Havilland a jucat în numeroase filme dintre care amintim: ”Căpitanul Blood/ Captain Blood" (1935), ”Atacul brigăzii uşoare/ The Charge of the Light Brigade” (1936) şi ”Aventurile lui Robin Hood/ The Adventures of Robin Hood" (1938), ”Pe aripile vântului” (1939), ”Dublă enigmă/ The Dark Mirror" (1946), ”Verişoara mea Rachel/ My Cousin Rachel" (1952), ”Secretul verişoarei Charlotte/ Hush... Hush Sweet Charlotte" (1964).

Pentru numeroasele sale roluri, actrița Olivia de Havilland a fost recompensată cu două Globuri de Aur și două Oscaruri. În 1960, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, iar în 2008, Olivia de Havilland a fost recompensată de preşedintele George W. Bush cu US National Medal for the Arts.