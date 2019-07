Doliu în teatrul românesc. Actrița Monica Ghiuță a murit

Foto: Jurnalul Naţional

Actrița de film și teatru Monica Ghiuță a murit.

„Ne-a parasit si doamna MONICA GHIUTA. Ne pleaca artistii cu care am crescut. Dumnezeu s-o odihneasca in pace!”, anunță o pagină de Facebook dedicată actorilor români.

Actorul Marius Rogojinschi scrie, pe Facebook: „Din ce în ce mai singuri. S-a dus în stele și Monica Ghiuță”.

În 26 iulie, actrița Monica Ghiuță împlinise 79 de ani.