Două cutremure, luni dimineaţă, în România. Unde s-au produs şi ce magnitudini au avut

<1 minut de citit Publicat la 08:07 23 Mar 2026 Modificat la 08:09 23 Mar 2026

Cutremur în România. Foto: Getty Images

Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România. Primul seism, cu o magnitudine de 2,1 grade pe scara Richter, a avut loc în zona seismică Făgăraş-Câmpulung, Argeş, iar celălalt, produs trei minute mai târziu, a avut o magnitudine de 2,9 grade pe scara Richter şi s-a produs în zona seismică Vrancea-Buzău, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

În ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:52:35 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA FAGARAS-CAMPULUNG, ARGES un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adâncimea de 5.1km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 46km NV de Targoviste, 52km SV de Brasov, 54km NE de Pitesti, 66km E de Ramnicu Valcea, 76km NV de Ploiesti, 80km SV de Sfantu-Gheorghe, 97km SE de Sibiu.

În ziua de 23 Martie 2026 la ora 06:55:40 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 144.2km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 53km V de Focsani, 59km NV de Buzau, 61km SE de Sfantu-Gheorghe, 70km E de Brasov, 85km NE de Ploiesti.