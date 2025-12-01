Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti. Un copil a ajuns la spital

Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti. Imagine cu cracater ilustrativ. Foto: Getty Images

Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital.

”La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a avut loc la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. Din cercetările efectuate până la acest moment, conducătorul unui tramvai, bărbat în vârstă de 58 de ani care se deplasa pe bd. Doinea Cornea dinspre Bd. Iuliu Maniu către şos. Orhideelor a intrat în coliziune cu un alt tramvai care se deplasa pe acelaşi sens de circulaţie”, a transmis, luni seară, Brigada Rutieră a Capitalei.

Sursa citată a precizat că, în urma accidentului de circulaţie, a rezultat rănirea uşoară a unui minor, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri.

”Conducătorii de tramvaie au fost testaţi cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat find 0”, a mai transmis sursa citată.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie.