Primar, despre drona cu încărcătură explozivă găsită pe un câmp de rapiță: "Oamenii spun că ar fi căzut când a fost cu drona în Galați"

Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că drona rusească cu încărcătură explozivă a fost găsită de un fermier care recolta rapiță în zonă.FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că drona rusească cu încărcătură explozivă a fost găsită de un fermier care recolta rapiță în zonă. Potrivit edilului, dispozitivul părea să fi căzut acolo de mai mult timp.

"Am fost informat de un fermier care are acolo o cultură de rapiță. El a găsit drona, care se vedea că a căzut de mai mult timp acolo", a spus primarul.

Aurel Iorga a afirmat că, din discuțiile purtate la nivel local, oamenii din zonă știau că un astfel de dispozitiv ar fi căzut în aceeași perioadă în care a avut loc incidentul de la Galați.

"Din cercetările noastre ca autoritate locală și din discuțiile cu oamenii, am înțeles că atunci când a fost drona la Galați, a fost și la noi doborâtă. Galațiul este foarte aproape, la aproximativ 24 de kilometri, iar oamenii din zonă au spus că în aceeași perioadă a căzut acea dronă", a declarat primarul comunei Luncavița.

Edilul a mai spus că operatorul de pe combină a sunat la 112 după ce a descoperit fragmentele, luni, în jurul orei 16.00, în timpul recoltării. Marți dimineață, echipele Armatei au ajuns în zonă și au detonat încărcătura.

"La ora 9.00 am primit mesaj pe telefon că drona va fi detonată", a mai spus Aurel Iorga.