O dronă rusească cu încărcătură explozivă a fost găsită într-un câmp cu rapiță din Tulcea. Momentul când a fost detonată

Fragmentele unei drone rusești cu încărcătură explozivă au fost găsite, luni, în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, într-un teren agricol cultivat cu rapiță. FOTO: Agerpres

Fragmentele unei drone rusești cu încărcătură explozivă au fost găsite, luni, în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, într-un teren agricol cultivat cu rapiță. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că încărcătura a fost detonată controlat marți dimineață. Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița, a declarat la Antena 3 CNN că drona părea să fi căzut acolo de mai mult timp și că din discuțiile cu oamenii ar fi căzut când o altă dronă s-a prăbușit peste un bloc din Galați.

Potrivit MApN, ministerul a fost anunțat luni, după ce un localnic a sunat la 112 și a semnalat existența unor fragmente de dronă în zona localității Rachelu.

La fața locului au ajuns echipe specializate ale Ministerului Apărării și ale altor instituții din domeniul securității și apărării naționale.

Acestea au evaluat riscurile, au securizat perimetrul și au confirmat prezența unei încărcături explozive.

Încărcătura a fost detonată controlat în dimineața zilei de 30 iunie, într-un loc special amenajat, cu respectarea procedurilor prevăzute pentru astfel de situații. MApN precizează că operațiunea s-a desfășurat în deplină siguranță atât pentru cetățeni, cât și pentru specialiștii care au intervenit, a comunicat Ministerul Apărării.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Ministerul Apărării transmite că, potrivit datelor preliminare rezultate în urma evaluărilor făcute de specialiști, fragmentele ar proveni de la o dronă utilizată în atacurile executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026. MApN precizează că acest lucru s-ar fi întâmplat înaintea măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Galați.

Primar: "Se vedea că a căzut de mai mult timp acolo"

Aurel Iorga, primarul comunei Luncavița, a declarat la Antena 3 CNN că drona a fost găsită de un fermier care recolta rapiță în zonă. Potrivit edilului, dispozitivul părea să fi căzut acolo de mai mult timp.

"Am fost informat de un fermier care are acolo o cultură de rapiță. El a găsit drona, care se vedea că a căzut de mai mult timp acolo", a spus primarul.

Aurel Iorga a afirmat că, din discuțiile purtate la nivel local, oamenii din zonă știau că un astfel de dispozitiv ar fi căzut în aceeași perioadă în care a avut loc incidentul de la Galați.

"Din cercetările noastre ca autoritate locală și din discuțiile cu oamenii, am înțeles că atunci când a fost drona la Galați, a fost și la noi doborâtă. Galațiul este foarte aproape, la aproximativ 24 de kilometri, iar oamenii din zonă au spus că în aceeași perioadă a căzut acea dronă", a declarat primarul comunei Luncavița.

Edilul a mai spus că operatorul de pe combină a sunat la 112 după ce a descoperit fragmentele, luni, în jurul orei 16.00, în timpul recoltării. Marți dimineață, echipele Armatei au ajuns în zonă și au detonat încărcătura.

"La ora 9.00 am primit mesaj pe telefon că drona va fi detonată", a mai spus Aurel Iorga.