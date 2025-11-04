După explozia din Rahova, locatarii blocurilor vecine revin acasă: "Nu avem apă, gaze sau lumină. Zici că e bloc părăsit"

După explozia din Rahova, locatarii blocurilor vecine revin acasă: "Nu avem apă, gaze sau lumină. Zici că e bloc părăsit". Foto: Agerpres

La aproape o lună de la explozia devastatoare din Rahova, locatarii din blocurile vecine cu cel distrus de deflagraţie încep să se întoarcă acasăî. Ce descoperă, însă, în locuinţe îi şochează. Geamuri scoase din pereţi, mobilă dărâmată şi moloz. "Nu avem apă, nu avem gaze, nu avem lumină. Zici că e bloc părăsit", spun oamenii.

Cel mai afectat este etajul şase, acolo unde a fost deflagraţia. Însă pagube uriaşe sunt şi la etajele cinci și şapte, dar şi în multe din apartamentele din restul blocului. În scara afectată de deflagraţie nu intră încă nimeni. Pe celelalte scări, însă, oamenii au început să revină în apartamente. Spun că nu mai suportau să stea departe de casă.

"Aşa stăm, ca turcii aşa stăm. Nu aveţi unde merge? Unde să merg? Mă duc peste fii-mea? Are copii, are greutăţi. Dar v-au oferit de la primărie să staţi la hotel? Da, da. La hotel la Union am stat. M-au dus la un cămin de nefamilişti, am stat şi acolo", spun oamenii.

Problema este însă că nu sunt condiţii de locuit.

"Stăm cu lanterna. Stă mătuşa mea, dar eu o ajut. Nu e afectată, dar nu are apă, nu are gaze, nu are lumină. Noi cu şobolanii. Cu cine să stăm? Cum să stăm? Nu vedeţi cum e, ce miros e? Zici că e bloc părăsit. Se mai aude aşa câte o fantomă pe scară", spune alt locatar.

Tot blocul este în beznă, nu există curent electric. De asemenea alimentarea cu gaze a fost oprită, însă o parte din locatari trăiesc aici și trăiesc în astfel de condiții. Alţi locatari sunt încă în hoteluri sau în alte opţiuni de cazare pe care autorităţile le-au oferit.

"Şi majoritatea aprtamentelor au fost sigilate, de ce? Păi, la momentul când s-au evacuat persoane din bloc, poliţia dispune sigilarea ca să nu intre nimeni", spune altcineva.

Echipele de la Distrigaz au venit acum în zonă şi încearcă să repare conductele care merg spre bloc. Însă, odată ajunse la intrare, gazele nu pot urca în apartamente. E nevoie de girul unei firme autorizate care să spună că instalaţia este funcţională. Doar că firmele nu vor să vină acolo. Fie refuză direct, fie pun preţuri exorbitante.

"Se sună unul pe altul, cer nişte preţuri exorbitante. Am contactat pe una: 2.600 (N.r. - de lei), una 2-000, alta 1.500, 1.000. Dar ce faceți de 2.600? Instalaţia din nou?", spun oamenii.

Oamenii au încercat să caute ajutor şi la primăria de sector, însă li s-a spus că problema trebuie rezolvată doar de asociaţia de proprietari.