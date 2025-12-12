Ediţia cu numărul 24 a Galei Hanuka: Gala "Magna Cum Laude" celebrează educaţia, toleranţa şi solidaritatea

Gala Hanuka a început cu un moment plin de emoţie. Foto: Captură Antena 3 CNN

Cea de-a 24-a ediţie a Galei Hanuka, Gala "Magna Cum Laudae" organizată de ️Opera Națională București, împreună cu Fundația Magna Cum Laude-Reut și Fundația Reut este, în fiecare an, un eveniment memorabil, care subliniază solidaritatea, educația și toleranța ca piloni ai unui viitor comun. Sute de invitați din mediul diplomatic, academic, cultural și educațional au fost prezenți la această celebrare unică.

Gala Hanuka a început cu un moment plin de emoţie, în care zeci de copii au intonat pe rând imnul Israelului, urmat de imnul României. Evenimentul a avut loc pe scena Operei Naţionale din Bucureşti. Evenimentul a fost deschis cu un mesaj video transmis de Preşedintelel statului Israel.

"Cu ocazia organizării acestei Gale a Prieteniei de Hanuka, la magnifica Operă Naţională din Bucureşti. Există putere intensă în actul de a ne uni acum în cele mai întunecate zile ale anului", a spus Isaac Herzog, Preşedintele Israelului.

Pe scenă au urcat apoi reprezentanţi ai mediului politc de la cel mai înalt nivel.

"Cu prilejul sărbătorii religioase evreiești Hanuka transmit un salut călduros conducerii și membrilor Federației Comunităților Evreiești din România, Cultul Mozaic, în spiritul prieteniei, al solidarității și al unei conviețuiri. Hanuka este o celebrare a umanității și a valorilor care ne definesc: demnitatea, libertatea, credința, curajul și prețuirea moștenirii spirituale a generațiilor care ne-au precedat", a fost mesajul lui Nicuşor Dan, trimis prin Diana Pungă, consilier de stat pentru relaţia cu societatea civilă în cadrul administraţiei prezidenţiale.

Discursurile care întăresc relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost alternate şi cu momente care i-au încântat pe toţi cei prezenţi în sală. Evenimentul a continuat cu discursurile celor care au făcut posibiliă această seară.

"Opera este onorată să fie parte din această tradiție. Ne regăsim în valorile pe care Hanuka le reafirmă: responsabilitate, continuitate, educație și respectul pentru diversitate. Astăzi, scena noastră nu găzduiește doar muzică, ci și un mesaj profund, acela că lumina culturii și a educației rămâne esențială pentru societatea în care trăim", a spus Daniel Jinga, managerul Operei Naţionale Bucureşti.

"Îmbrăţişăm aceleaşi valori: educație, formarea caracterului și încurajarea excelenței", a spus Tova Ben Nun-Cherbis, fondatoarea Complexului Educațional Laude-Reut.

Evenimentul a continuat apoi cu cel mai important moment al serii. Rând pe rând, pe scenă au urcat invitaţii speciali ai acestei seri care au aprins câte o lumânare a menorei. Primul a fost vice-ambasadorul statului Israel în România.

"În viață, uneori ne concentrăm prea mult pe lumină și uităm că nicio lumină nu poate străluci fără un menora puternic și lumânări stabile", a spus Erez Golan, vice-ambasadorul statului Israel în România.

Pe scenă a urcat şi Mircea Abdrudean, dar nu singur, ci alături de băieţelul său.

"Această sărbătoare a luminilor este a voastră, dar este şi a noatră a tutoror motiv pentru care am ales să fiu alături de băieţelul meu aici", a spus preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.

Pe scenă a urcat şi una dintre familiile care au avut de suferit din cauza războiului. Chiar la începutul războiului, Avigail, fetiţa familiei de nici 4 ani a fost răpită şi ţinută în captivitate fără părinţii ei timp de 51 de zile. Acum ea este crescută de unchiul şi mătuşa ei care i-au devenit părinţi.

"Am trecut prin doi ani extrem de grei. A început pe 7 octombrie când am primit un apel de la nepoata mea în care mi-a spus că părinţii ei sunt morţi. Ne-a luat 3 zile până când am aflat că a fost răpită de Hamas şi a stat acolo 51 de zile până am reuşit să o luăm înapoi", a spus femeia.

Fetiţa a reuşit într-un final să ajungă înapoi la familia ei, iar în această seară cu toţii au aprins o lumânare a menorei cu gândul la cei dragi pe care i-au pierdut.