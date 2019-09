Adela a luat ieri în cele din urmă BAC-ul. Când au auzit jurnaliștii ce vrea să facă imediat după examen, au rămas mască: O să văd după-aia ce mai fac

Printre fericiţii de marți este şi Adela Antohe. Chiar dacă se numără printre absolvenţii cu Bacalaureaul luat, tânăra se gândeşte să plece la muncă în străinătate.

Nu are niciun gând, deocamdată, să urmeze o facultate. ”Acum sunt bucuroasă că am luat Bac-ul şi că am scăpat de emoţii. Mai întâi voi pleca în Anglia, să muncesc, apoi voi mai vedea dacă o să merg la vreo postliceală sau facultate. Acum ştiu că vreau doar o pauză”, declară Adela, citată de Adevărul.