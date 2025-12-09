Adolescenții români beau alcool peste media europeană, iar fetele sunt "campioane" la fumat și dependență online, spune ministrul David

În România, elevele fumează iar elevii consumă alcool peste media OCDE, spune ministrul Daniel David. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Ministrul Educației şi Cercetării, Daniel David, a declarat, marți, că România se situează peste media europeană în ceea ce privește consumul de alcool şi practicarea jocurilor de noroc de către adolescenții de sex masculin, notează Agerpres.

În ceea ce privește fetele, acestea se situează, de asemenea, peste media europeană la fumat şi dependența online.

Totuși, potrivit ministrului, România încă se situează sub media europeană la consumul de droguri în rândul elevilor.

David a citat în acest sens Proiectul european de cercetare în școli privind consumul de alcool şi alte droguri, ESPAD.

"Din studiul european şi din analizele interne făcute de World Vision, de exemplu, sau de alte instituții, în ceea ce privește consumul de droguri trebuie să spunem foarte clar următorul lucru: față de media europeană sau media OCDE, stăm mai bine.

Noi avem probleme, de exemplu, în cazul băieților, unde suntem peste media OCDE la consumul de alcool și la jocurile de noroc.

În cazul fetelor avem probleme peste media OCDE la fumat și la dependența online.

Ministrul Daniel David: Circa 6% dintre elevii români consumă droguri

În ceea ce privește consumul de droguri, suntem, repet, sub media OCDE. Totuși, chiar dacă suntem sub medie, nu înseamnă că e bine.

Procentajul este cam 6% (de elevi care consumă droguri), iar când ai 6%, e clar că trebuie să acționezi și să iei diverse măsuri.

Măsurile sunt gândite la mai multe niveluri. În primul rând, colaborăm foarte bine cu Ministerul de Interne și cu autoritățile locale pentru a face curat în jurul școlilor", a spus David, la Parlament.

El a insistat că primele semne ale consumului de droguri nu trebuie observate doar de consilierii școlari, ci și de elevi și profesori.

Ministrul Educației vrea ca elevii care consumă droguri să fie "turnați" de ceilalți colegi

"Avem o serie de programe care sunt dedicate conștientizării problemei în cadrul școlii şi măsurilor de prevenție primară, în care nu vrem să implicăm doar consilierii școlari.

Primele observații, de exemplu, pot fi făcute de colegi, pot fi făcute de profesori, iar ei trebuie să știe unde să anunțe şi cum să semnaleze această problemă.

Iar după aceea, suntem în legătură cu Ministerul Sănătății, ca aceia care ajung să dezvolte această dependență să aibă servicii validate științific, inclusiv centre pentru controlul consumului de droguri", a adăugat ministrul.

Proiectul ESPAD s-a desfășurat în anul 2024 şi a vizat 113.882 de elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani din 37 de țări europene.