Ce a făcut Carmen Iohannis în prima zi de școală 2019. Elevii au rămas surprinși

Carmen Iohannis, soția președintelui Klaus Iohannis, a participat, luni, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, unde predă limba engleză, apoi s-a întâlnit cu elevii din clasa a zecea, unde este dirigintă. Nu a lipsit obișnuitul „selfie”, iar din cauza vântului copiii l-au numit „selfie pe aripile vântului”, scrie Tribuna.

Carmen Iohannis a declarat, luni, la festivitatea de deschidere a noului an școlar, că i-a fost dor de elevii săi, din clasa a zecea, unde este dirigintă, și că speră ca anul acesta să fie unul mai bun decât cel care a trecut. „E o zi specială pentru noi. Începe un nou an școlar. Suntem plini de emoții, de bucuria revederii, de speranțele unui an foarte bun. Sperăm să ne bucurăm în continuare de descoperirea noului, să fim entuziaști până la sfârșit și să avem multă răbdare unii cu alții. Mi-a fost foarte dor de ei. Sper că și lor de mine. Uite ce frumoși sunt. Suntem în clasa a zecea și o să ne fie tot mai bine cred, de acum încolo. Clasa a noua a fost un pic mai dificil, dar acum ne descurcăm tot mai bine”, a spus Carmen Iohannis.

