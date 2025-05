Cercetătorii, mesaj după alegerea lui Nicușor Dan: Investind în educație și cercetare, vom combate pseudoștiința

Cercetătorii din România transmit luni un mesaj de "respect și sprijin instituțional" pentru Nicușor Dan. FOTO: Getty Images

Cercetătorii din România transmit luni un mesaj de "respect și sprijin instituțional" pentru Nicușor Dan și spun că alegerea lui ca președinte restabilește "respectul pentru merit și știință": "Vom combate pseudoștiința și vom construi, cu rigoare și speranță, un viitor demn pentru toți românii”.

Autoritatea Națională pentru Cercetare transmite într-un comunicat că rezultatul acestui scrutin este "o dovadă limpede că România a ales lucid, demn și responsabil direcția sa viitoare, o direcție europeană, modernă și profund ancorată în valorile cunoașterii, ale adevărului și ale competenței".

Este un moment de cotitură, în care voința populară s-a exprimat categoric împotriva confuziei și improvizației, în favoarea profesionalismului, onestității și rațiunii, au transmis cercetătorii..

"Această alegere are o încărcătură simbolică majoră pentru noi, ca instituție dedicată cercetării și inovației. Președintele Nicușor Dan, un fost olimpic internațional la matematică, reprezintă exact tipul de lider pe care o Românie modernă are nevoie să îl urmeze, un om care înțelege valoarea cunoașterii și puterea formidabilă a educației ca piloni ai unei societăți prospere. Este o alegere care restabilește respectul pentru merit, pentru știință și pentru munca onestă, într-un peisaj public mult prea des umbrit de zgomot și superficialitate. România are acum șansa reală de a reclădi punți între generații, regiuni și valori, cu înțelepciune și viziune pe termen lung", a comunicat Autoritatea Națională pentru Cercetare.

"Aceasta este o victorie zdrobitoare a bunului simț, a onestității și a competenței. Românii au ales drumul corect, european, garantând astfel un viitor în care educația și cercetarea vor avea rol central în construcția unei societăți stabile și raționale. Am votat un președinte care unește, nu dezbină, care susține rațiunea, nu manipularea. Ca cercetător și matematician, mă bucur că România a ales un om al performanței, fost olimpic internațional. Avem acum garanția unei direcții ferme, un stat puternic în inima Europei, nu în izolare. Investind în educație și cercetare, vom combate pseudoștiința și vom construi, cu rigoare și speranță, un viitor demn pentru toți românii", a declarat Andrei Alexandru, președintele Autorității.

"Autoritatea Națională pentru Cercetare își exprimă angajamentul de a sprijini, în perioada care urmează, toate demersurile prezidențiale și guvernamentale care vor viza consolidarea cercetării românești, internaționalizarea rezultatelor științifice și valorizarea talentului autohton. Viitorul este aici și începe cu alegeri corecte, oameni competenți și direcții clare. România are, din acest moment, șansa reală de a deveni un pol de excelență în știință și educație în regiune', potrivit sursei citate.