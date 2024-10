Cresc bursele pentru studenți. Cine sunt cei care pot obține chiar și 1.000 de euro pe lună

Ministerul Educaţiei a decis majorarea burselor pentru a reduce rata abandonului. FOTO: Getty Images

Studenţii cu rezultate foarte bune la învăţătură vor primi burse lunare de până la 3.700 de lei. Acestea se vor putea cumula cu bursele sociale, iar un student care provine dintr-o familie fără posibilităţi poate ajunge să obţină aproximativ o mie de euro lunar. Ministerul Educaţiei a decis majorarea burselor pentru a reduce rata abandonului.

O finanțare mai bună a studenţilor poate reduce stresul financiar, iar ei se pot concentra mai mult asupra performanței academice. Creşterea burselor îi ajută să acopere cheltuieli esențiale, cum ar fi cazarea, mâncarea și materialele de studiu, mai ales pe cei care provin din medii defavorizate sau din zone rurale.

Mihnea Costoiu, rector Universitatea Politehnica București: „Oferim programe de burse semnificative, bursele noastre sunt generoase. O bursă de performanță și cea mai înaltă performanță este undeva la 3.300 de lei, o bursă de performanță undeva la 1.500 de lei, o bursă socială este undeva la 900 de lei. Mulți dintre tineri pot cumula acest tip de burse, astfel încât să ia o bursă de performanță, împreună cu o bursă socială, cu o bursă de mobilitate și cu una de companie, un tânăr poate merge undeva la 3, 4, 5.000 de lei pe lună.”

Bursele atractive pot, de asemenea, să descurajeze migrarea studenților în alte țări, atrăgându-i să își continue studiile și eventual cariera în România. Alexandra studiază ingineria aerospaţială. Are 21 de ani şi este unul dintre puţinii norocoşi care beneficiază de bursa de studiu.

Alexandra Păltinuș, studentă: „Această bursă pe care o iau eu este prin simplul fapt că îndeplinesc condiția unei medii peste 8 și este și în funcție de specializările la care noi suntem selecționați, în funcție de facultăți. Există o siguranță pe care eu o am, este eliminată această preocupare financiară, în același timp și nivelul de stres scade. O bursă ne motivează să fim mai buni și să ne ridicăm acest standard academic. Este vorba și de sacrificii, despre a-ți menține un drum cât mai stabil.”

Investiția în educația superioară are efecte pe termen lung asupra economiei. Tinerii cu studii superioare sunt mai bine pregătiți profesional și mai probabil să contribuie pozitiv la economia țării. În plus, susţinerea financiară duce şi la diminuarea abandonului şcolar. Aproximativ 50% dintre studenţi renunţă la facultate, tocmai din cauza lipsei banilor, cei mai mulţi încă din primul an de studii.