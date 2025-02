Cum spunem corect: „aniversarea războiului” sau „comemorarea războiului”?

Sunt aproape 3 ani de când Rusia a atacat Ucraina. E corect să spunem însă „aniversarea a 3 ani de război"? Foto: Captură video Antena 3 CNN

Ana Iorga a explicat miercuri, în rubrica „Pe cuvânt” de la Antena 3 CNN, cum este corect să spunem: „aniversarea războiului” sau „comemorarea războiului”.

Sunt aproape 3 ani de când Rusia a atacat Ucraina. 3 ani de război. E corect să spunem însă „aniversarea a 3 ani de război"? Nu cumva aniversarea e ceva pozitiv, fericit, sărbătoresc? Ceva incompatibil cu dezastrul provocat de un război?

„Rusia plănuieşte o ofensivă majoră care să marcheze aniversarea unui an de război." E un articol mai vechi. Am fi putut spune „care să marcheze primul an scurs de la începutul războiului”.

„Luptele dintre Israel şi Hezbollah se intensifică, în timp ce comemorările marchează aniversarea războiului". Alt exemplu, alt război. Din nou surprinde sintagma „aniversarea războiului”. Aniversarea te face sa te gândești la ceva fericit, războiul e ceva crunt.

Continuă jurnaliștii de la News.ro în același articol: „Israelienii au organizat ceremonii şi proteste pentru a marca prima aniversare a atacului din 7 octombrie".

Dar asocierea din titlu e și mai șocantă: „comemorările marchează aniversarea războiului". Comemorare alături de aniversare... A comemora înseamnă a evoca amintirea unei persoane sau a unui eveniment important într-o ceremonie de obicei sobră, rezervată. În contrast cu aniversarea, care intuim că presupune bucurie.

DEX - a comemora = a sărbători împlinirea unui număr de ani de la data la care s-a petrecut un eveniment.

DEX - a sărbători = a-și manifesta sentimentele de admirație, de bucurie, de entuziasm față de o persoană sau față de un eveniment printr-o festivitate sau printr-o petrecere; a serba, a celebra.

Vedem două exemple din presă care semnalează faptul că această asociere între aniversare și război este nepotrivită:

„Olena Zelenska: Să marcăm rezistenţa la agresiune, nu aniversarea războiului." Subliniază exact acest caracter nepotrivit al sintagmei „aniversarea războiului”.

Un alte exemplu, legat de un alt conflict, unde „a aniversa” este folosit corect: „Cele două Corei au aniversat 60 de ani de la încetarea războiului." Încetarea războiului este un lucru bun, înseamnă pace, putem aniversa asta.







