Daniel David: „Şi Evaluarea Naţională poate va trebui analizată la un moment dat. În zona rurală ne trebuie o schimbare completă”

Daniel David spune că este necesară o schimbare completă a modului în care se învaţă în mediul rural / FOTO: Inquam Photos/ Octav Ganea

Daniel David, ministrul Educației, a declarat miercuri, la prezentarea rezultatelor Testului Naţional de Alfabetizare Matematică, faptul că atunci când a gândit și a pus în dezbatere planurile-cadru pentru învățământul liceal, a făcut-o pentru că este de părere că în România se predă „mult, prost și foarte centralizat”. „Cred că în zona rurală ne trebuie o schimbare completă. Ce avem acum nu mai poate continua”, a mai spus el.

„Este clar că nu arată bine, eu am şi spus acum când am pus în dezbatere planurile-cadru pentru învăţământul liceal, am spus că mie mi se pare că noi predăm mult, prost şi foarte centralizat. Şi ar trebui să gândim ce facem, pentru că este inacceptabil în clasa XII-a să ai spre 50% oameni care au această formă de analfabetism funcţional în zona numeraţiei. Este ceva de neacceptat pentru o şcoală. Te şi întrebi: ce face şcoala?

Ca să nu mai spun că sunt nişte rezultate pe care cred că o să le discut în spaţiul public în această perioadă, de testare a competenţelor adulţilor. Nu este PIAC-ul (The Programme for the International Assessment of Adult Competencies - n.r.), este testul alternativ de la UNESCO şi, şi acolo, testându-i pe cei care au ieşit din şcoală, adulţi, scorurile arată tot rău în zona de afectare funcţională.

Noi avem un număr cu două cifre în timp ce media internaţională în zona respectivă este o cifră”, a declarat ministrul Educaţiei, miercuri, la prezentarea rezultatelor Testului Naţional de Alfabetizare Matematică, potrivit Agerpres.

Daniel David: „Şi Evaluarea Naţională poate va trebui analizată la un moment dat”

De asemenea, ministrul Educației a mai spus că şi Evaluarea naţională ar putea fi analizată la un moment dat.



„Şi Evaluarea Naţională poate va trebui analizată la un moment dat. Eu nu aş avea o problemă cu modelul actual. Nu am reflexul să vin să schimb lucrurile. Vreau să salvez lucrurile bune. Numai că deocamdată, când mă uit la acest rezultate, este clar că ne trebuie o altă arhitectură şi un alt model”, a mai afirmat Daniel David.



El este de părere că, în situaţia în care aproape jumătate dintre absolvenţii de liceu se află în zona analfabetismului funcţional, aceasta devine o problemă de securitate naţională.



„Când tu scoţi aproape jumătate din absolvenţii de liceu, îi scoţi în zona de analfabetism funcţional, nu mai este o problemă aşa, corectăm ceva, cândva. Este o problemă de securitate naţională", a spus Daniel David.



Potrivit acestuia, este necesară o schimbare completă a modului în care se învaţă în mediul rural.



„Cred că în zona rurală ne trebuie o schimbare completă. Ce avem acum nu mai poate continua. Toată lumea spune: hai să ducem şcoli, microbuze. După mine este o greşeală. Noi încă avem mulţi copii în mediul rural, mulţi. Dar nu mai este ca pe vremea lui Spiru Haret, când erau concentraţi şi când făceai o clasă aveai 30-40 de copii în toate comunele.

Acum ai şcoli cu şapte-opt copii, cu 10, cu 4. Ai profesori care ţin simultan lecţiile la niveluri diferite. N-ai cum să asiguri calitate, nu se poate. Ce se pilotează în acest moment la nivelul ministerului n-a fost ideea mea, dar îmi place, o întăresc şi dau bani în direcţia respectivă, este ideea unor campusuri în mediul rural. Adică, pe o arie, şi hotărâm, nu ştiu, 50-70-100 de km, îi aduci pe toţi copiii într-un campus în care nu mai sunt 10, sunt 50 sau sunt 70, în care poţi să duci profesori de calitate pe care să-i plăteşti bine, în care poţi asigura masă sănătoasă, dacă e nevoie şi cazare.

Nu mai îţi trebuie 5.000 de microbuze să meargă de la un sat la altul, îţi trebuie mai puţine microbuze care să şi funcţioneze, să nu se strice pe drum”, a explicat David.