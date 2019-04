Guvernul a adoptat cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi cel superior de stat în anul şcolar 2019-2020. Anunțul făcut de Ecaterina Andronescu

www.guv.ro

Guvernul a adoptat, miercuri, o hotărâre prin care se stabilesc cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi cel superior de stat în anul şcolar 2019-2020.



Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria că numărul de locuri la liceu este echivalent cu cel de anul trecut.



"Ministerul Educaţiei este cel care a propus cifrele de şcolarizare. S-a vorbit în presă de faptul că scade numărul de locuri în învăţământul liceal. Anul trecut, şi aşa s-a întâmplat şi în anteriorii doi ani, au fost locuri mult mai multe decât s-au ocupat, adică nu s-au ocupat anul trecut 30.594 de locuri, în anul precedent aproape 30.000 şi în precedentul an 35.000. Deci, noi ne-am apropiat cu cifrele de şcolarizare de cohorta de copii care intră în liceu anul acesta. Ca urmare, numărul de locuri pe care hotărârea de guvern îl stabileşte este echivalent cu numărul de locuri în licee de anul trecut. Ceea ce am făcut, ţinând seama de numărul de locuri ocupate anul trecut în şcolile profesionale, circa 31.000, am încercat să creştem numărul de locuri şi să încercăm să le ocupăm pe toate cele 60.000 de locuri care sunt prevăzute în hotărârea de guvern. Acest lucru l-am făcut ca urmare a solicitărilor ce au venit la minister din partea angajatorilor. Dacă vorbim de şcoala profesională, atunci fără îndoială vorbim şi de şcoala profesională duală şi de şcoala profesională clasică şi e organizată pe acele domenii de specializare care sunt cerute de piaţa muncii", a explicat Andronescu.



Potrivit unui comunicat de presă al MEN, în ultimii trei ani, au fost ocupate pentru clasa a IX-a - învăţământ liceal de zi, în medie, 134.000 de locuri şi în aceste condiţii, proiectul de hotărâre de guvern pentru anul şcolar 2019-2020 a luat în calcul atât acest grad de ocupare, redistribuind locurile disponibile pentru învăţământul profesional, cât şi propunerile transmise de inspectoratele şcolare judeţene.



"De asemenea, menţionăm ocuparea anuală a circa 30.000 de locuri la şcoala profesională şi în învăţământul dual, pentru care proiectul adoptat astăzi prevede 60.000 de locuri în anul şcolar 2019-2020. În acest mod se realizează o distribuire echilibrată a numărului de locuri pentru anul I de studii în învăţământul liceal, profesional şi postliceal, în funcţie de solicitările inspectoratelor şcolare judeţene şi pe baza prognozei ocupării forţei de muncă pe regiuni de dezvoltare/judeţe", se arată în comunicat.



Potrivit sursei citate, cifra de şcolarizare pentru forma de organizare în sistem dual a învăţământului profesional de stat este fundamentată prin investigarea şi analiza nevoilor de calificări ale operatorilor economici, dar şi pe baza cererilor formulate de agenţii economici.



De asemenea, pentru învăţământul terţiar nonuniversitar (postliceal) au fost prevăzute 31.541 de locuri, dintre care 28.000 de locuri sunt repartizate pentru anul I, învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă serală.



"În ceea ce priveşte învăţământul superior, documentul aprobat astăzi stabileşte următoarele: creşterea de la 63.201 locuri pentru studiile universitare de licenţă, alocate anul trecut, la 63.771 de locuri/granturi de studii finanţate de la bugetul de stat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 5.000 de locuri sunt alocate domeniilor prioritare de dezvoltare ale României şi 2.000 de locuri pentru absolvenţii liceelor situate în mediul rural; 36.041 de locuri pentru studiile universitare de masterat, inclusiv învăţământ militar (în uşoară creştere faţă de anul trecut - 35.973), dintre care 4.500 de granturi pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României; 3.043 de locuri pentru studiile universitare de doctorat (inclusiv învăţământ militar), dintre care 300 de locuri finanţate de la bugetul de stat pentru domeniile prioritare de dezvoltare ale României; 4.710 de locuri pentru rezidenţiat", susţine MEN.



MEN menţionează că cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020 se încadrează în finanţarea aprobată pentru anul financiar 2019 şi respectă previziunea bugetară pentru anii financiari 2020 şi 2021, conform programului de guvernare.



De asemenea, în acelaşi timp, MEN susţine că se are în vedere respectarea ţintei asumate în Strategia Europa 2020 privind ponderea absolvenţilor de învăţământ terţiar de vârstă 30-34 ani.



"Sunt prevăzute, în continuare, locuri în învăţământul preuniversitar şi superior pentru etnicii români din afara graniţelor ţării, cetăţenii români cu domiciliul stabil în străinătate şi cetăţenii străini, în baza documentelor bilaterale şi a ofertelor unilaterale. De asemenea, se păstrează facilităţile şi locurile distincte pentru tinerii romi care doresc să urmeze învăţământul preuniversitar liceal, profesional sau postliceal, dar şi studii universitare, indiferent de ciclul de studii", arată aceeaşi sursă.