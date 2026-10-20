Londra trimite avioane de luptă Eurofighter Typhoon să apere Arabia Saudită de atacurile rebelilor Houthi, susținuți de Iran

1 minut de citit Publicat la 23:20 20 Oct 2026 Modificat la 23:20 20 Oct 2026

Avioane Eurofighter Typhoon ale forțelor aeriene britanice. Foto: Getty Images

Marea Britanie va trimite în Arabia Saudită avioane de vânătoare Eurofighter Typhoon, care vor participa la apărarea orașelor saudite și a infrastructurii naționale critice împotriva atacurilor aeriene lansate de gruparea pro-iraniană Houthi din Yemen, relatează Reuters, care citează un anunț făcut marți de Ministerul Apărării de la Londra.

Ministerul a precizat că aeronavele vor avea un rol exclusiv defensiv și nu vor efectua lovituri ofensive împotriva grupării Houthi. Potrivit Londrei, atacurile rebelilor pro-iranieni amenință stabilitatea regională și riscă să perturbe aprovizionarea cu energie și rutele comerciale.

„Atacurile continue ale grupării Houthi asupra aliatului nostru, Arabia Saudită, sunt absolut reprobabile. În special vizarea aeroportului din Riad demonstrează până unde sunt dispuși să meargă membrii grupării pentru a escalada situația în regiune”, a declarat secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, într-un comunicat.

„Din acest motiv, am aprobat astăzi suplimentarea sprijinului militar britanic. Avioanele Typhoon ale RAF (Forțele Aeriene Regale) vor efectua misiuni aeriene defensive pentru a ajuta la protejarea spațiului aerian saudit împotriva dronelor și rachetelor”, a adăugat el.

Guvernul de la Riad a cerut sprijinul Marii Britanii în fața atacurilor lansate de rebelii Houthi

Sprijinul vine ca răspuns la o solicitare a guvernului Arabiei Saudite. La începutul acestei luni, premierul Andy Burnham a spus că țara sa ia în considerare cererea Riadului.

În afara avioanelor Typhoon, Marea Britanie va desfășura o aeronavă de transport Atlas A400M și consilieri militari. Londra a extins astfel asistența anunțată în luna septembrie, care, la momentul respectiv, includea o aeronavă de realimentare în zbor RAF Voyager, dar nu și avioane de vânătoare.

Atacurile grupării Houthi asupra instalațiilor petroliere și a altor elemente de infrastructură din Arabia Saudită s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe fondul escaladării conflictului din Yemen.

La Sanaa, autoritățile yemenite au raportat că un atac al grupării Houthi, desfășurat luni asupra unei tabere de antrenament a forțelor de securitate guvernamentale - susținute de Arabia Saudită - s-a soldat cu moartea a 58 de persoane.