Prima zi de școală. Ce se întâmplă cu slujbele religioase din prima zi de școală

Prima zi de școală Ministrul interimar al Educaţiei, Valer-Daniel Breaz, a afirmat luni că slujbele religioase oficiate la ceremoniile de începere a noului an şcolar nu sunt obligatorii, rămânând la latitudinea unităţilor de învăţământ dacă invită sau nu un preot pentru acest lucru.



Prima zi de școală "Nu putem să spunem că această slujbă este ilegală. Nu este obligatorie. Dacă cei din unitatea respectivă de învăţământ consideră, doresc să cheme un preot pentru a ţine o slujbă, nu este absolut nimic ilegal. Nu este obligatoriu. Dacă era ceva obligatoriu se impunea şi aveam alte discuţii, era discutabil. Dar, aici, fiecare şcoală, fiecare director, fiecare consiliu de administraţie al şcolii poate să invite, dacă doreşte, un preot pentru o slujbă. Aţi văzut vreo reacţie negativă din partea părinţilor, astăzi? Nu am văzut nicio reacţie negativă. Conducerea şcolii decide dacă invită sau nu un preot la deschiderea anului pentru a ţine o slujbă. Încă o dată: nimeni nu obligă prezenţa unui preot în şcoli la deschiderea anului şcolar", a declarat Breaz, care a participat la ceremonia de deschidere a noului an de învăţământ la Şcoala gimnazială nr. 79 din Bucureşti.



Prima zi de școală Ministrul interimar al Educaţiei a dat asigurări că elevii din clasele terminale, a VIII-a sau a XII-a, nu vor mai avea surpriza unor modificări legislative pe parcursul acestui an şcolar.



"Nu. Nu, nu. Cu siguranţă, nu. Doar le doresc succes, să se pregătească, să fie sârguincioşi, să înveţe şi vor avea de câştigat", a spus ministrul.



Întrebat despre o fotografie dintr-un auxiliar pentru clasa a VII-a, care circulă pe internet, în care elevii ar fi puşi să ghicească în ce zodie a fost Mircea cel Bătrân, ministrul a răspuns: "Sincer, nu am văzut şi nu vreau să comentez acel manual. Dacă aş fi văzut aş fi avut un punct de vedere. Dar până la urmă este o captură pe internet. Să nu fie un fake news. Încă o dată vă spun: nu am văzut manualul, dar e o captură pe internet. O să mă uit. O să cer acele manuale şi o să cer să văd dacă într-adevăr există aşa ceva în interiorul manualului. Manualele, chiar dacă nu au fost tipărite pentru clasele a VI-a şi a VII-a în integralitate, manualele respective se găsesc în format electronic pe site-ul ministerului. O să consult şi chiar o să cer să vedem dacă există aşa ceva".