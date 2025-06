„Toți ne naștem proști. Dar nu trebuie să murim tot proști”. Povestea femeii care a luat BAC-ul la 75 de ani

Ioana Păduraru Rusu sursa: Liceul tehnologic "Ion Ionescu de la Brad" / Facebook

În toamna acestui an va împlini 76 de ani. Dar acum, la 75, Ioana Păduraru Rusu tocmai a luat notă de trecere la examenul de bacalaureat. Limba şi literatura română a fost materia care i-a dat cele mai mari bătăi de cap, deoarece „e foarte schimbată comparativ cu ce făceam noi în urmă cu 50 de ani”, a explicat ea, pentru Antena3.ro.

„Eu n-am făcut școală de la 20 de ani. Nu mi-a fost ușor, însă am un scop bine definit legat de viața noastră actuală. Ceea ce înseamnă traiul ăsta actual, mocirla asta de astăzi în care se scaldă copiii noştri, tineretul”, mărturiseşte ea.

Ioana Păduraru Rusu a urmat cursurile serale ale Liceului Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad” din comuna Horia. A învățat cot la cot cu adolescenți care-i puteau fi nepoți. Nu toți au înțeles-o, unii i-au spus în glumă „baba”.

„Îmi spunean «baba». Mi-au spus să mă duc acasă, că am muncit destul în viaţa asta, am crescut copii, am avut greutăţi. Ce caut eu la şcoală? Dar dacă nu faci mişcare şi dacă nu-ţi antrenezi creierul... Creierul aşa se menţine, învăţând. Eu vreau să trăiesc până la 100 de ani”, spune ea.

Însă femeia a ținut ritmul. A căutat sensul în fiecare lecție și și-a văzut de drum, fără să ţină cont de părerile celorlalţi. A şi reuşit. Ioana a obținut media generală 6,36, după ce a susținut probele scrise la Limba și literatura română (nota 5,15), Matematică (5,95) și Biologie (8,00).

„Toți ne naștem proști. Dar asta nu înseamnă că trebuie să murim tot proști” – asta e fraza cu care se motivează în această perioadă, ne mărturiseşte femeia.

Motivația Ioanei Păduraru Rusu e profundă, vie și conectată la ceva mult mai mare decât ea însăși. Nu vrea doar să învețe. Vrea să educe. Vrea să ofere, să împărtășească, să ajute. Să fie un exemplu pentru cei mai tineri. Şi ne mărturiseşte că ar vrea să facă şi o facultate: Psihologie şi pedagogie. E fascinată de creierul uman şi de ceea ce poate face el, dacă ştii cum să-l antrenezi.

„Dacă îţi iubeşti copilul, nu-l îmbrăca în bani. Îmbracă-l în ştiinţă! Fii lângă el, susţine-l, ajută-l să înveţe, să se dezvolte pe cont propriu”, adaugă ea. Aşa şi-a educat şi cei trei copii, care acum „sunt mari şi au reuşit pe cont propriu. Noi nu am fost o familie bogată. Bogăţia noastră a constat în experienţa de viaţă”.

Ioana a lucrat toată viața ca asistentă medicală: în Delta Dunării, la Brăila, în spitale și dispensare școlare. Știe ce înseamnă suferința, dar și speranța.

A fost tentată și de politică, dar s-a lovit de cinismul sistemului: „Pur și simplu am fost izolată și mi s-a spus că ei nu lucrează cu bătrâni”. Totuşi, refuză să rămână un pensionar de decor. Refuză să tacă.

„Eu sunt de altă părere: să-i adunăm pe toți pensionarii, să le analizăm experienţele, că pensionarii încă mai au multe de spus și de vorbit și de făcut pentru România, pentru că ei au construit acea țară care a lăsat-o Ceaușescu în urmă”, mai explică Ioana Păduraru Rusu.