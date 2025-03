Universitatea din Bucureşti este prima universitate din România inclusă în topul QS by Subject în cinci domenii

Universitatea din București (UB) este prima universitate din România inclusă în clasamentul realizat de Quacquarelli Symonds în cinci domenii. Sursa Foto: Getty Images

Universitatea din București (UB) este prima universitate din România în ceea ce privește domeniile Lingvistică, Limbi moderne, Filosofie, Informatică și Tehnologia informației și Chimie, inclusă în clasamentul realizat de Quacquarelli Symonds (QS) și publicat miercuri. La ediția din 2025, topul QS by Subject evidențiază performanțele a 1.730 de universități, conform Agerpres.



"La nivel internațional, Universitatea din București se regăsește în intervalul 201 - 250 în domeniile Lingvistică și Limbi moderne, în intervalul 201 - 225 în domeniul Filosofie, în intervalul 501 - 550, alături de Universitatea <<Babeș-Bolya>> din Cluj-Napoca, în domeniul Informatică și Tehnologia informației, precum și în intervalul 601 - 700, alături de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie <<Politehnica>> București, în domeniul Chimie", informează un comunicat remis miercuri presei, citat de Agerpres.



Potrivit sursei citate, la nivel național, Universitatea din București este singura universitate prezentă în domeniile Lingvistică și Filosofie. De asemenea, este menționată și prezența pe locul al doilea la nivel național a Universității din București, în domeniile Matematică (în intervalul 301 - 350 la nivel mondial) și Fizică (în intervalul 501 - 550 la nivel mondial).



Astfel, clasamentul QS World University Rankings by Subject poziționează Universitatea din București în trei dintre cele cinci domenii fundamentale în intervalul 501-550 la nivel internațional: Arte și Științe Umaniste, Științele naturii și Științe sociale și Management, adaugă sursa citată.



Topul QS World University Rankings by Subject analizează performanțele universităților pe baza unor indicatori precum reputația academică, numărul de citări pentru lucrările publicate, reputația în rândul angajatorilor, impactul și calitatea lucrărilor publicate de cercetători și cadre didactice (h-index), dar și eficiența colaborărilor interinstituționale (IRN).