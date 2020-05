Elev, mesaj către ministrul Educației: Cum poți pierde Bacalaureatul fără să ai coronavirus

”Sunt elev în clasa a XII-a și nu cred că ați luat o măsură corectă în ceea ce privește organizarea Examenului de Bacalaureat. Mă refer la faptul că, fiecărui elev care intră în unitatea de învățământ trebuie să i se ia temperatura.

În cazul în care are o temeperatură peste limita admisă, acesta nu poate participa la examen”, a spus Vlăduț Cosmin Scutaru.

Pericol de a pierde un an

”I-am trimis mesajul aseară, dar nu am primit până acum vreun răspuns. Facultatea la care merg eu, la Istorie, nu am examen de admitere. Eu am făcut asta pentru colegii mei. A apărut această situație, în care noi, cei care dăm examen, ni se dă temperatura. Ni s-a spus clar că elevul care are peste 37,3 nu poate da examen. S-ar organiza o sesiune specială pentru cei cu temperatura mare, dar asta înseamnă să stai un an acasă, dacă vrei să dai, spre exemplu, la Medicină”, a mai declarat elevul.