Emilia Şercan acuză că a fost din nou ameninţată cu moartea în legătură cu dezvăluirile despre teza de doctorat a lui Mircea Geoană

Jurnalista de investigații Emilia Șercan. Foto: Facebook/Emilia Șercan

Jurnalista de investigații Emilia Șercan a anunțat că a primit o nouă amenințare moartea, în legătură cu dezvăluirile despre teza de doctorat a lui Mircea Geoană, scrie RFI. De asemenea, potrivit jurnalistei, directorul Bibliotecii Naţionale, Adrian Cioroianu, a fost informat de către procurori că are calitatea de inculpat în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete.

„Parchetul Tribunalului Bucureşti i-a comunicat azi, oficial, calitatea de inculpat lui Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naţionale, în dosarul deschis pentru divulgare de informaţii secrete sau nedestinate publicităţii, după ce în februarie a divulgat pe Facebook faptul că am cerut verificarea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană. Până astăzi, Adrian Cioroianu a avut calitatea de suspect în acest dosar. Schimbarea de încadrare juridică indică finalizarea cercetării penale şi o potenţială trimitere în judecată”, a scris, miercuri, pe Facebook, Emilia Şercan.

Aceasta afirmă că nu ştie cum se va finaliza dosarul, neavând deloc încredere în organele de urmărire penală. Șercan a anunțat și că a primit o amenințare cu moartea.

„O să spun un lucru despre care nu am vorbit public până acum, dar care are legătură cu greutatea cu care, personal, îmi fac meseria. Şi este tot despre teza de doctorat plagiată a lui Mircea Geoană.

La sfârşitul lunii august, după ce Comisia de Etică a ASE a dat acel mizerabil verdict de neplagiat, am primit o nouă ameninţare cu moartea, care are legătură exact cu dezvăluirile mele despre teza lui Geoană. Dosarul a ajuns tot la Parchetul Tribunalului Bucureşti, la acelaşi procuror din cazul Cioroianu. Şi, uite aşa, m-am întors de unde am plecat: la nesfârşita oboseală de a-ţi face meseria fără grija că cineva va încerca cumva să te blocheze sau să te oprească”, afirmă Emilia Şercan.

Adrian Cioroianu a dezvăluit, la începutul anului, că Emilia Şercan a solicitat studierea tezei de doctorat a lui Mircea Geoană, „informaţie care nu e destinată publicităţii”, enervat de faptul că aceasta l-a criticat pentru „atmosfera dezolantă”, frigul în care se studiază în sălile de lectură din instituţie.