Peste 70 de oameni, păcăliţi că pot petrece Revelionul în cabane de la munte. Din escrocherie, s-au câştigat peste 35.000 de euro

În plus, pentru ca totul să pară credibil, oamenii au fost puşi să plătească, prin transfer bancar, avansuri consistente pentru rezervări, potrivit libertatea.ro.

Paguba nu a fost una mică, iar după virarea banilor, cei care se dădeau drept reprezentanții unei firme imobiliare din Brașov au dispărut fără urmă.

Totul a început după ce mai multe oferta-capcană pentru închirierea unei vile de pe Valea Prahovei pentru Revelion au apărut pe olx.ro.

Anunţurile de închiriere au apărut din septembrie

Cei interesaţi de ofertă au sunat şi spun că au vorbit la telefon cu un bărbat care pretindea că este reprezentantul unei firme reale din Brașov, Queen Imob SRL, spun păgubiții.

Anunţurile au apărut din septembrie, oamenii au plătit avansul între 2.000 și 3.750 de lei în diverse conturi bancare, iar când au vrut să afle ultimele detalii înainte de vacanță, care debuta pe 30 decembrie, clienții au constatat că numărul de telefon era desființat.

Românii au sunat la firma din Brașov, care le-a spus că nu are nicio legătură cu anunțul de închiriere. În plus, patroana reală a agenţiei a depus şi o plângere la poliție. Cel puțin 70 de persoane au căzut în plasă, iar prejudiciul depășește 35.000 de euro.

Zeci de turişti au luat ţeapă de sărbători

Păgubit: Am trimis avans de 3.750 lei

Iată ce spun câțiva dintre cei păgubiți: "Am găsit cabana pe OLX și am sunat. Spunea că are mai multe vile. Am vorbit la telefon pentru toate detaliile care ne interesau și am trimis, la ceva timp, un avans de 3.000 de lei, urmând să mergem să vedem cabana. În ziua respectivă, nu ni s-a mai răspuns. A închis cartela, pentru că, de pe orice număr am fi sunat, era închis. Pe factură apare numele Rădoi Ionuț Sebastian", spune S.S., una dintre păgubite.

"Pe 30 octombrie, căutam cazare pe toate site-urile, iar până la urmă un băiat din grup a găsit ceva pe OLX. A vorbit pe WhatsApp cu respectivul și a spus că vila respectivă nu mai este disponibilă, dar ne dă alta, pentru că are mai multe. După ce am vorbit cu el și ne-a arătat-o, a zis că vrea avans 50%, adică 3.750 de lei. Pentru trei nopți, vila costa 7.500 de lei, iar a patra noapte era gratis. Am trimis a doua zi un avans pe un cont BT, care se presupunea a fi al administratorului firmei, Ursu Gheorghiță", povestește, la rândul său, A.B.

Cu câteva zile înainte de data cazării, ea a sunat pe numerele de telefon de contact, dar a observat că toate erau închise.