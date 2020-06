Eugen Teodorovici, la DNA. Primele declarații ale fostului ministru: Am rămas cu un gust amar

”Să fie foarte clar, nu m-a chemat nimeni. Am făcut o cerere pentru a veni și a asculta anumite convorbiri pe care dumnealor le-au întregistrat în acea perioadă. Nimic altceva. Și mă vedeți că tot timpul ies, intru, cu zâmbetul pe buze”, a declarat Teodorovici.

Acesta susține că a primit acasă o notificare potrivit căreia cazul este clasat, însă fără să știe despre ce este vorba.

”Am primit acasă hârtia, notificare, că s-a clasat, fără să știu despre cine este vorba, cine a fost în dosar, ce discuții. Nu am fost audiat, eu am venit să aflu de la dânșii, am venit să ascult acele înregistrări telefonice din acea perioadă”, a adăugat politicanul.

”Mi-am adus aminte de unele discuții pe care le-am avut cu diverși politicieni la acea vreme, în funcții foarte înalte din toate partidele politice și mi-au trezit un gust amar. Poate cei care ar trebui să fie cu adevărat subiect al acestor verificări, tocmai ei nu sunt”, a mai spus fostul ministru.