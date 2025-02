EVZ: Campania de dezinformare a reînceput în România. O agenție londoneză, finanțată cu bani rusești, coordonează acțiunea

Specialiștii IT demonstrează cum se construiește o nouă acțiune de dezinformare de către Rusia. Foto: Facebook / Familia Tradițională

A reînceput campania de dezinformare. Date, adunate din surse deschise de către un grup mic, independent, format din specialiști IT, demonstrează cum se construiește o nouă acțiune de dezinformare de către Rusia, scrie Dan Andronic pentru evz.ro.

”Ieri vă spuneam de un personaj Bogdan Vacustă, fost ofițer de informații al armatei române, bănuit de relații cu GRU, stabilit la Londra și fondator al Asociației Pământ Strămoșesc. Am primit multe informații pe care le voi detalia într-un alt articol.

Azi, am noi detalii care completează acest tablou. Ce mi-a atras atenția? Faptul că a început promovarea masivă a unor articole pe pagini de care nu mai auzisem și care îmi apăreau, dintr-o dată, în feed. Fiind vorba în unele articole și despre mine, am început să mă uit mai atent. Am cerut părerea unor specialiști și am primit o mostră de campanie de dezinformare.

Astfel, pe platforma socială Facebook și-au făcut apariția o serie de noi pagini create în luna ianuarie 2025, care aparent îl promovează pe candidatul independent Călin Georgescu prin rularea (21-29 ianuarie) unor campanii publicitare contra-cost pe platforma Facebook. Printre paginile semnalate se numără: „Iubesc România”, „Familia Tradițională”, „Vise Românesti” și „Suflet Românesc”. Campaniile rulate pe Facebook de aceste pagini au avut ca țintă un public cu vârsta cuprinsă între 40 și 65 de ani, din România. Corelat cu titulatura paginilor, e lesne de înțeles că paginile au vizat un public care poate fi mai ușor manipulat pe plan emoțional.

Dezinformare pe scară largă

Deși au fost create în luna ianuarie 2025, mai exact în intervalul 18-20 ianuarie, au înregistrat un număr foarte ridicat de followers, între 33.000 și 85.000 de urmăritori. O trăsătură specifică pentru o activitate în care sunt implicați boți. Una dintre aceste pagini de Facebook, mai exact „Familia Tradițională”, publică postări care conțin mesaje cu impact emoțional pentru a determina utilizatorii să acceseze niște site-uri obscure - 7ziare.ro și abc-news.ro. Din poza realizată cu AI se vede că lipsește un deget. La fel din structura știrilor…

Odată accesate aceste site-uri, ești pus în fața unor articole pe tematică conspiraționistă și de cancan, reclame la tratamente naturiste și trimiteri către articole cu titluri bombasitice găzduite de alte site-uri obscure. Pe alocuri apar și articole care îl denigrează pe candidatul la alegerile prezidențiale Crin Antonescu și de promovare a contracandidatului său Călin Georgescu.

Codul-Sursă duce la Agenția AdNow

Surprinzător, la o verificare a codului-sursă a celor două site-uri, s-a descoperit că acestea sunt conexate de agenția de marketing AdNow. Care potrivit unei investigații realizate de Snoop.ro, are legături directe la Moscova și a fost implicată într-o campanie de dezinformare în mediul online din România finanțată cu cel puțin 2 milioane de euro de Rusia.

România nu a fost singura victimă a acestei campanii. Conform unei investigații efectuate de experţi bulgari în securitate cibernetică, BG Elves, Rusia a finanțat și derulat o campanie de propagandă și ingerință la scară mare în Bulgaria și România prin intermediul agenției AdNow, în care a investit 69 de milioane de euro, cu scopul de a răspândi influenţa rusă şi de a promova discursuri ale extremei drepte atât în Bulgaria, cât şi România.

Cine este AdNow

Conform investigațiilor realizate de Snoop.ro, AdNow Llp a fost înființată la Londra de rusul Stanislav Fesenko și de britanicul Ewan Toladay, autorii unei fraude la scară largă prin intermediul unor jocuri online pe care utilizatorii le instalează fără să vrea pe telefoanele lor, oferindu-le astfel acces la datele lor personale. Compania este înregistrată la aceeași adresă din Londra cu o firmă apropiată de Direcția Generală de Informații a Rusiei (GRU), deținută de un văr al lui Vladimir Putin și cu alte firme legate de Kremlin.

Are legături și cu compania Bunelu Ltd, care deține o filială în România, care coordonează o rețea de firme prin unul dintre șefii organizației "Tracia Unită", Mihai Rotariu. Printre acționarii firmelor din grup mai sunt și alți membri din Tracia Unită, precum Sacha Stone, Bruno Mihăilescu și Calistrat Mugurel Atudorei, invitați frecvenți la evenimentele organizate de Ambasada Rusiei și promotori ai lui Călin Georgescu.

Cum operează

Potrivit experţilor bulgari în securitate cibernetică, BG Elves, sistemele utilizate de Adnow colectează informații ale utilizatorilor în funcție de conținutul pe care îl consumă, creând profiluri foarte detaliate cu informații precum sex, locație pentru a adapta reclamele la indivizi mai eficient. Obiectivul final acestui demeres constă în manipularea utilizatorilor pentru a oferi informații personale prin oferte și recompense false.

Datele colectate au ca posibil destinatar final Rusia, unde sunt utilizate pentru a fi lansate atacuri direcționate, unul dintre acestea putând fi un malaware - RAT (Remote Access Trojan), care le permite atacatorilor să aibă acces complet de la distanță la dispozitivul victimei. Astfel, atacatorii pot să monitorizeze comunicările personale ale victimelor și să le exploateze contactele, permițând posibil făptuitorilor să manipuleze și să răspândească dezinformarea.

Alegerile din Moldova, deturnare de fonduri

Citat de Snoop.ro, europarlamentarul Virgil Popescu, a cărui imagine a fost utilizată în trecut în fraude online, avertizează că datele colectate prin fraude online pot fi exploatate nu doar în scopuri financiare, ci și electorale. „Își fac o bază de date cu cei care cad în plasă și ar urma să poată influența persoanele respective într-un fel sau în altul în viitor”. Cum s-a întâmplat la alegerile din Republica Moldova. „Au avut datele oamenilor creduli și le-au făcut carduri cu bani pe ele.”

Astfel de seturi mari de date personale au fost colectate, analizate și modelate inclusiv de Cambridge Analytica în contextul referendumului Brexit din anul 2016 în vederea creării unor profile psihografice, utilizate în segmentarea votanților în acord cu interesele taberei ”Leave.EU”. Odată înțeles comportamentul online și modul de gândire al utilizatorilor interesați de subiect, acestora le-au fost direcționate mesaje personalizate, ce rezonau cu propriile convingeri, fapt care i-a determinat să voteze pentru tabăra ”Leave.EU”.

Ce urmează să se întâmple în România?

În mod cert acesta este doar vârful unui aisberg. Cel mai probabil se pune la cale o operațiune complexă. La care ar trebui să nu mai asistăm, ci să o prevenim. Cum? Nu știu, aici sunt suficiente instituții care pot răspunde”, scrie jurnalistul Dan Andronic.