Experiența COVID-19, trăită de un medic oncolog: "Depășește orice schemă de chimioterapie". Declarații halucinante!

„Tratamentul este foarte dur. Eu sunt medic oncoloc, ca lumea să înțeleagă că știu ce înseamnă afecțiunile severe. Trebuie să recunosc că aceasta afecțiune, SARS-COV-2, din punctul meu de vedere depășește orice am văzut până acum. La o jumătate de ora după ce ai înghițit tratamentul, apar toate efectele secundare: arsuri, grețuri, diaree, este înfiorător, depășește orice schemă de chimioterapie", a declarat Crina Călinescu la Antena 1.

Medicul a povestit că, în perioada în care avea coronavirus, făcea eforturi deosebite să mănânce fiindcă îi dispăruse pofta de mâncare. "Ai senzația că mănânci hârtie pur și simplu. mi-am dat seama treptat că trebuie să mă hidratez constant și să mănânc forțat pentru a rezista", a mai spus ea.

Probleme de coordonare și stare de oboseală, chiar și după ce virusul a dispărut

Așa cum au mai precizat anterior diferiți specialiști, infecția cu coronavirus te lasă cu o mulțime de probleme chiar și după ce a dispărut din organism și testul arată un rezultat negativ.

"Rămâi cu o grămadă de sechele, cu o stare de astenie destul de serioasă. E ca și cum ai învața din nou să mergi. Nu poți să faci decât câțiva pași, după care trebuie să te așezi. Vei rămâne cu probleme de concetrare. Nu mai poți să citești foarte mult, nu mai poți să urmărești emisiunile pentru că obosești. Rămân probleme de coordonare. Îți scapă obiectele din mâini, lucru pe care-l observ și la mine”, a mai adăugat medicul.

Ce spun alte victime ale COVID-19

Despre aceleași probleme de coordonare, concentrare și oboseală a vorbit și jurnalistul Richard Quest, de la CNN, care s-a vindecat de infecția cu coronavirus, dar a rămas cu sechele. El spune că a început să fie foarte neîndemânatic, să scape obiecte pe jos sau chiar să se împiedice în mod constant.

"Am devenit acum incredibil de neîndemânatic. Nu am excelat niciodată la acest capitol, niciodată nu mi-a spus nimeni că aș fi foarte grațios, dar neîndemânarea mea e în afara oricărui grafic acum. Dacă mă întind după un pahar sau încerc să iau ceva din dulap, fie răstorn lucrul respectiv, fie îl scap pe jos. Mă împedic de mobilă și cad. Este ca și cum o parte a creierului, care controlează mâinile și ajustează mișcările când vezi un obstacol, pur și simplu nu mai funcționează. Iar alte dăți resimt o confuzie ușoară, o microîntârziere cu un gând, o ezitare cu un cuvânt.

Săptămâna trecută a fost rea. Tusea a fost cu mine zile întregi, am fost obosit și am avut nevoie să dorm de amiază. M-am împiedicat de trepiedul camerei de filmare și am căzut peste un scaun! ", a povestit jurnalistul Richard Quest.

Cercetătorii din Italia confirmă că virusul te lasă cu probleme de sănătate

Și medicii din nordul Italiei au făcut niște studii care concluzionează faptul că pacienții care au scăpat de coronavirus încă se confruntă cu probleme de sănătate, cum ar fi boli renale, psihoză, insomnii, infecții ale coloanei vertebrale, accidente vasculare cerebrale, oboseală cronică sau probleme de mobilitate.

Specialiștii spun că e posibil ca unele victime să nu se mai recupereze niciodată după ce au luat virusul. COVID-19 e o infecție sistemică și afectează toate organele corpului, nu e doar o boală respiratorie, au mai explicat experții. Victimele acestui virus ar putea să se confrunte cu probleme de concentrare sau chiar de a efectua exerciții fizice.