Explozie provocată de o bombă aflată într-un pachet la un supermarket din Germania. Trei persoane au fost rănite

Incidentul a avut loc după ora locală 15:30, în oficiul poştal al sediului central al companiei Lidl, situat în orăşelul Neckarsulm, în landul Baden-Württemberg, la circa 60 de kilometri nord de oraşul Stuttgart.

Potrivit presei germane, cauza exploziei pare a fi un dispozitiv care era într-un pachet, cel mai probabil o scrisoare-capcană sau un pachet-capcană care a explodat atunci când a fost deschis. În urma deflagraţiei trei persoane a fost rănite.

Peste 100 de persoane au fost evacuate din clădire.

In der Zentrale der #Lidl & Co GmbH soll es nach einem Bericht der #Heilbronn|er Stimme am Mittwochnachmittag eine Explosion gegeben haben. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Es soll sich offenbar um eine #Briefbombe handeln.

