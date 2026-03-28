Explozie într-un bloc din Caracal: o femeie a suferit arsuri, 25 de persoane evacuate

O explozie s-a produs într-un apartament situat la primul etaj al unui bloc cu parter și patru etaje din Caracal, județul Olt. Proprietara locuinței a suferit arsuri și a fost transportată la spital, iar 25 de persoane au fost evacuate din imobil, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Olt, relatează Agerpres.

„Până în acest moment, din imobilul cu regim de înălţime parter + 4 etaje, au fost evacuate 25 de persoane. Proprietara apartamentului în care s-a produs explozia prezintă arsuri pe aproximativ 10% din suprafaţa corporală şi a fost transportată la Spitalul Caracal”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu.

Deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă patru apartamente din bloc au fost afectate.

La fața locului intervin echipaje de pompieri de la Slatina și Caracal, cu mai multe autospeciale – de stingere, de intervenție la înălțime, de intervenție CBRN (chimică, biologică, radiologică, nucleară) și de primă intervenție –, precum și un microbuz de intervenție.

Două echipaje ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt participă, de asemenea, la operațiune.