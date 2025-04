Explozie uriaşă la cea mai mare bază navală din Iran

O explozie uriaşă a avut loc sâmbătă la baza principală a forţelor navale iraniene din Golful Persic, portul Shahid Rajaee, în Bandar Abbas, potrivit unui mesaj publicat pe X de Fars News.

"Cu câteva minute în urmă, a avut loc o explozie gravă în portul Shahid Rajaee, a cărei cauză este încă necunoscută", a spus directorul general al managementului crizelor Hormozgan.

Detaliile nu au fost făcute încă publice, însă intensitatea exploziei a fost atât de mare încât oamenii din Bandar Abbas și Qeshm au resimţit, de asemenea, efectele exploziei.

?? Iran's Fars News Agency: A loud explosion was heard at Shahid Rajaee Port, west of Bandar Abbas Port, southern Iran pic.twitter.com/XVdXSCM8Uq