Firea, mesaj pentru Nicuşor Dan şi Ludovic Orban: “Iar aţi confiscat munca mea şi a echipei mele. Aveţi obrazul gros!”

Premierul Ludovic Orban a anunţat că luni au fost semnate contractele de finanţare pentru 10 spitale din Capitală, iar în total finanţarea pentru Bucureşti va fi destinată către 22 de spitale, suma fiind de 100 milioane euro.

La eveniment au participat și primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

În replică, Gabriela Firea a răspuns: “Cu plăcere, domnule Dan! Cu plăcere, domnule Orban! Iar ati confiscat munca mea si a echipei mele. Aveti obrazul gros!

V-ati lăudat astazi cu semnarea a 3 dintre contractele de finanțare pentru proiectele STOP COVID realizate de Spitalele Burghele, Colentina si Babes, aflate în subordinea PMB (Spitalul Carol Davila a semnat deja contractul de finantare). Aceste proiecte au fost elaborate de “fosta administratie Firea”, așa cum vă place sa spuneti...".

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a afirmat că această criză sanitară fără precedent necesită un răspuns rapid și că primăria Capitalei va colabora cu Guvernul pentru a găsi soluţii

“Acceptam mulțumirile imaginare pentru că le merităm. In sedinta CGMB din luna mai 2020, am solicitat aprobarea pentru proiectele STOP COVID de atragere de fonduri europene, prin POIM, realizate de 5 spitale aflate în coordonarea Municipalității: Spitalul Colentina, Spitalul „Victor Babeș”, Spitalul de Nefrologie „Carol Davila”, Spitalul OMF - de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, precum și unul derulate de ASSMB”, a mai precizat Firea în postarea de pe Facebook.

Prim-ministrul Ludovic Orban a adăugat că pentru Capitală este prevăzută finanţarea a 22 de spitale în total, iar suma ar fi de 100 milioane euro

“Proiecte in valoare de peste 25 milioane euro, pentru care eu si echipa mea am muncit in pandemie, atunci cand Nicusor se ascundea prin dulapuri si Orban organiza alegeri anticipate pentru ca era doar o “gripa usoara”.

Proiectele, derulate de ASSMB în parteneriat cu spitalele, asigură decontarea sumelor deja cheltuite în Capitală pentru limitarea Covid-19, de la începutul pandemiei și până în prezent, dar și achiziții pentru dotări, aparatură, materiale sanitare și de protecție.

Am scris în 21 septembrie 2020 premierului si ministrilor Sanatatii si Fondurilor Europene, pentru ca asteptam inca decontarile promise”, a mai spus Gabriela Firea în postarea de pe Facebook.

Firea: “Aţi preferat să ieşiţi cu o minciună şi să vă împaunaţi cu munca mea”



"Intre timp, am asigurat fonduri in valoare de 15 milioane euro pentru achizitiile esentiale, care nu puteau astepta, am cumpărat aparate de testare performante, Real Time PCR, un Computer Tomograf dotat cu un model de Inteligență Artificială, 25 ventilatoare mobile, toate achizitii verificate de Curtea de Conturi.

Daca ati avea o urma de onestitate, ati fi spus astazi adevarul!

Cine a muncit pentru aceste proiecte, pentru aceste fonduri. Ati preferat sa iesiti cu o minciuna si sa va impaunati cu munca mea. Prevad ca asa va fi tot mandatul", a încheiat mesajul Gabriela Firea.