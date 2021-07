Florin Cîțu: ”Campania internă nu afectează guvernarea României”. Premierul dă vina pe Parlament pentru împotmolirea reformelor

“Această campanie electorală a noastră, această campanie internă nu afectează guvernarea României. Fiecare dintre dumneavoastră, primari, consilieri, unde lucrați în administrația publică, chiar și sectorul privat, ne vom face treaba mai departe în această perioadă pentru a-i asigura că guvernarea merge mai departe. Nu lăsăm guvernarea de o parte.

Să duceți mai departe mesajele despre această guvernare pentru că sunt multe, sunt bune, dar cumva ele nu ajung la toți românii. Am auzit discuții, că nu sunt investiții în România. După 6 luni de zile cheltuielile cu investițiile sunt mai mari de 21 de miliarde de lei, asta în condițiile în care au crescut față de anul trecut cu 32%. Românii trebuie să știe că se investește în România”, a precizat premierul.

Premierul a subliniat că reformele s-au împotmolit, dar a dat vina pentru acest lucru pe Parlament:

“Este adevărat, multe dintre deciziile pe care le-a luat Guvernul s-au împotmolit în Parlamentul României, dar ceea ce a ținut de Guvern am făcut. După 6 luni de zile, anul ăsta mai avem o premieră, cheltuielile de personal în buget sunt pentru prima oară mai mici ca procent din PIB față de anul trecut. Am promis că ținem sub control cheltuielile de personal și am făcut acest lucru”, a spus Florin Cîțu.

Totodată, Florin Cîțu a subliniat că trebuie ca în 2024 să nu mai fie drumuri fără asfalt, localități fără canalizare, fără apă curentă, care să nu fie racordate ori la gaz, ori la electricitate prin sistem fotovoltaic.

“Am auzit în această campanie tot felul de promisiuni. Am intrat în politică pentru a face lucruri bune pentru români, nu am intrat în politică pentru noi. Sunt criticat că mă întâlnesc cu primarii la Guvern. Am invitat și de la alte partie, pentru că eu văd astfel lucrurile.

Primarii sunt cei care implementează proiecte pentru români, de aceea trebuie să discutăm cu ei.

Trebuie să îi asigurăm pe români că după această guvernare în 2024 nu vor mai fi drumuri fără asfalt, localități fără canalizare, fără apă curentă, care să nu fie racordate ori la gaz, ori la electricitate prin sistem fotovoltaic.

Nu o facem pentru noi, nu o facem pentru primarii noștri, o facem pentru români. Acolo unde am făcut aceste lucruri pentru români, românii ne-au votat din nou. De aia este Emil Boc votat pentru că a făcut lucruri pentru români, de aia să fie și Virgil Chițac votat data viitoare”, a declarat Florin Cîțu.

Despre creșterea economică, acesta a subliniat că este pentru prima oară când România înregistrează o creștere economică pe baza investițiilor, nu pe cosnum:

“Ar trebui să știe toți românii că în primul trimestru din 2021, este pentru prima oară când avem oc reștere economică bazată doar pe investiții și nu pe consum. Este o premieră. Am reușit ceea ce am spus, prin investiții dezvoltăm România”, a mai precizat premierul.



