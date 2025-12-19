1.000 de euro de persoană. Atât ar fi plătit ucrainenii și oligarhii ruși ca să obțină cetățenie și acte false românești (surse)

Percheziţii într-un dosar privind dobândirea cetăţeniei române cu acte false. Sunt vizați avocați și funcționari din Sectorul 6. FOTO Poliția Română. Foto: Profimedia Images

Angajaţii de la Evidenţa Populaţiei vizați de ancheta procurorilor privind reţeaua de acte false româneşti primeau până la 1000 de euro de persoană pentru a încălca legea, în ceea ce priveşte numărul maxim de persoane înregistrate la o singură adresă, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

Potrivit surselor, aceştia treceau adrese incomplete sau la care figurau proprietari morţi.

Anchetatorii au strâns probe care arată modalităţile prin care străini precum ruși și ucraineni au ajuns cetățni români fără să stea în țara noastră, fără să știe limba.

Angajați de la Evidența Populației ar fi pretins până la 1000 de euro ca să încalce legea privind numărul maxim de persoane care pot figura la o singură adresă.

Atfel, aceștia treceau adrese incomplete sau la care figurau proprietari morți neexistând un acord ori falsificau acordurile unor proprietari, conform surselor. Din rețea mai făceau parte notari și avocați.

Suspecții sunt acuzați că ar fi obținut cetățenie română sau acte românești false pentru sute de persoane din Ucraina și Rusia, inclusiv oligarhi ruși.

Procurorii Parchetului General au efectuat, joi, aproximativ 40 de percheziţii într-un dosar în care se investighează modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate. Printre persoanele vizate se află mai mulţi avocaţi din cadrul Baroului Bucureşti şi funcţionari publici din cadrul Serviciului Stării Civile Sector 6.

Parchetul General spune că probele administrate în cauză relevă existenţa unui grup infracţional organizat constituit în anul 2022 de şapte cetăţeni ucraineni, majoritatea rezidenţi în România, grup sprijinit de mai mulţi avocaţi din Baroul Bucureşti, traducători şi/sau notari publici.

Numai în primele 11 luni ale acestui an au fost depuse peste 900 de cereri de acordare a cetăţeniei române care au legătură cu activitatea grupului infracţional organizat investigat, adăugând că, ulterior obţinerii cetăţeniei române, solicitanţii obţin acte de identitate româneşti, în special paşaportul, care atestă astfel, în mod fraudulos, că sunt cetăţeni ai Uniunii Europene.

Conform procurorilor, au fost identificate până în prezent cel puţin 89 de certificate de cetăţenie false care au fost depuse la Primăria Sectorului 6 - Serviciul Stare Civilă. Ulterior "transcrierii" actului de naştere, beneficiarii au obţinut acte de identitate (în special paşapoarte româneşti) de la structurile de evidenţă a populaţiei competente de pe raza municipiului Bucureşti, judeţelor Ilfov sau Suceava, unde şi-au stabilit, de cele mai multe ori fictiv, domiciliul legal.