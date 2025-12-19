România va avea terminale noi la aeroporturile din Bucureşti şi Suceava. Erbaşu: "România a beneficiat de investiții majore"

Foto: Captură Antena 3 CNN

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, cu investiții majore în infrastructură, în extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional din Craiova. Cu acest prilej, liderii industriei, factorii de decizie, specialiștii, investitorii și numeroase instituţii au analizat, la Craiova, potențialul transporturilor aeriene din România, în cadrul unei conferințe marca Income Magazine Corporate, organizate de Antena 3 CNN. Tema dezbaterilor a fost sugestivă : "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene".

În cadrul conferinței, autoritățile au anunțat că România va beneficia de terminale noi atât la Aeroportul Băneasa, cât și la Otopeni și Suceava, alături de ample lucrări de modernizare pe numeroase alte aeroporturi din țară.

"Traficul a crescut în mod alert și datorită faptului că ne situăm la granița cu Ucraina, iar undeva între 20 și 25% dintre pasagerii noștri sunt ucraineni. Actuala conducere a Consiliului Județean depune eforturi susținute pentru construcția unui nou terminal, deoarece aeroportul a devenit total neîncăpător, ca să mă exprim așa, și a fost realizat un studiu de fezabilitate pentru construcția unui nou terminal de pasageri, cu o suprafață de aproape 11.000 metri pătraţi", a spus Ioan Măriuţă, directorul general al Aeroportului Ştefan cel Mare din Suceava.

Directorul aeroportului din Brașov a anunțat, la rândul său, că regiunea va avea inclusiv un tren metropolitan.

"Avantajul major al Brașovului este că ne aflăm în centrul României. Avem astăzi două dintre cele patru tipuri de transport: aerian și rutier, iar printr-un proiect al Consiliului Județean vom avea în viitor și un tren metropolitan care va ajunge în zona aeroportului și a IAR Ghimbav. Suntem pe un drum bun, inclusiv în ceea ce privește programul, care a fost adaptat în funcție de solicitările companiilor aeriene", a completat Daniel Micu, directorul Aeroportului Internaţional Braşov Ghimbav.

O altă mare realizare este aceea ca aproape toate lucrările de pe aeroporturile din țară au fost duse la bun sfârșit de constructorii romani. La Craiova, noul terminal a fost finalizat în câteva luni.

"Firmele de construcții românești sunt capabile și au demonstrat în ultimii ani că au potențialul de a lucra din ce în ce mai mult și mai diversificat, pe zone din ce în ce mai dificile, iar România a beneficiat, într-adevăr, de investiții majore în ultima perioadă. Eu cred că investițiile în România vor continua, iar constructorii români vor face față", a subliniat Cristian Erbaşu, CEO Construcţii Erbaşu.



În cadrul conferinței, un subiect extrem de important a fost cel referitor la deficitul pe care-l are România în privința pasagerilor străini care să vină în țara noastră pentru turism.

"La Sibiu, lucrurile arată bine anul acesta: estimăm că vom atinge 670.000 de pasageri, iar anul viitor poate vom depăși, pentru prima dată în istorie, pragul de 800.000. Este clar că efectul investițiilor făcute începe să se manifeste. Când vorbim despre traficul aerian, trebuie să înțelegem că ne bazăm în principal pe pasageri cu cetățenie română, care reprezintă aproximativ 70% din trafic", a mai adăugat şi Marius Gârdea, directorul general al Aeroportului Internaţional Sibiu.

Participanții la conferința organizată de Antena 3 CNN au subliniat faptul că transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice, iar investițiile în acest domeniu trebuie să continue.