Florin Cîțu: ”Am spus în ședința de coaliție că nu susțin suprataxarea marilor companii cu 1% din cifra de afaceri”

„Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.red.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă două luni, bugetul a fost susținut de astfel de companii. Nu-și are loc o astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord”, a susținut Florin Cîțu.

„Veniturile la buget sunt mai mari cu 20 milioane de lei față de începutul anului și cu 50 milioane față de anul trecut. Sunt surse suplimentare de venit”, a mai transmis Florin Cîțu.

Despre reducerea TVA de 5% la gigacalorie, Florin Cîțu a precizat:

„Da, este o discuție pentru o reducere temporară, am sugerat o discuție cu Comisia Europeană, să vedem dacă măsura este ok și poate fi susținută de buget pentru că înseamnă o reducere la buget, orice reducere trebuie vorbită cu Comisia Europeană. Două sau trei luni? Inițial au fost două luni.”

