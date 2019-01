Fostul principe Nicolae, detalii despre excluderea din linia de succesiune a Casei Regale: „Fără niciun cuvânt drept explicaţie”

Foto: Captură Antena 3

Fostul principe Nicolae a mărturisit, în cadrul unui interviu, mai multe despre momentul în care a fost exclus din linia de succesiune la tron.

Casa Regală a României a emis un decret, în august 2015, prin care i s- luat lui Nicolae titlul de principe, prin urmare a fost dezmoștenit și i s-a luat dreptul de a fi urmaș la tron.

Nicolae a dezvăluit că nici el, nici avocații lui nu au văzut vreodată documentul și nici nu a primit vreo explicația credibilă din partea familiei lui. Acesta a mai spus că din acel moment nu a mai putut să ia legătura cu bunicul său până când acesta s-a stins din viață.

Reprezentanţii Casei Regale declarau la momentul dezmoştenirii lui Nicolae că decizia a fost luată din cauza incompatibilităţii morale a principelui cu rigorile cerute de titulatură.

“N-am primit niciodată o explicaţie credibilă din partea familiei mele. Decizia a fost luată fără să fiu informat, în timp ce mă aflam în vacanţă în Croaţia. Am fost convocat la Bucureşti şi am fost primit în biroul în care bunicul meu a fost forţat să abdice în 1947, de către mătuşa mea, unchiul meu şi un membru al cabinetului. Am primit o copie a deciziei, fără niciun cuvânt drept explicaţie. N-am văzut niciodată actul original şi nici n-am mai putut să vorbesc cu bunicul meu până la sfârşitul vieţii sale. În mod evident, am fost şocat,” a declarat fostul principe Nicolae pentru publicaţia elveţiană L'Illustré.

Totuși, Nicolae a spus că speră că lucrurile se vor îmbunătăți în cele din urmă.