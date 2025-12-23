Terasele se transformă în spații de locuit. De ce acoperișurile de terasă devin tot mai importante în România

Sursa foto: gardenway.ro

În ultimii ani, modul în care românii folosesc spațiile din jurul casei s-a schimbat vizibil. Terasa nu mai este doar un loc pentru câteva luni de vară, ci începe să fie tratată ca o extensie reală a locuinței. Schimbările climatice, verile tot mai fierbinți, episoadele bruște de ploaie și dorința de a petrece mai mult timp în aer liber au dus la o creștere clară a interesului pentru acoperișurile de terasă. Aceste soluții nu mai țin doar de estetică, ci răspund unor nevoi practice tot mai evidente.

Din punct de vedere tehnic, un acoperiș de terasă are rolul de a proteja spațiul exterior împotriva ploii, soarelui puternic, vântului și, în anumite regiuni, chiar a zăpezii. Cele mai răspândite structuri sunt realizate din aluminiu sau oțel, materiale apreciate pentru rezistența lor în timp și pentru întreținerea redusă. Aluminiul este preferat în special pentru greutatea mică și rezistența la coroziune, în timp ce oțelul oferă o stabilitate mai mare în zonele expuse rafalelor de vânt.

Tipul de acoperire influențează direct confortul. Policarbonatul este frecvent utilizat datorită capacității de a lăsa lumina naturală să pătrundă, oferind în același timp protecție UV. Sticla securizată este aleasă mai ales în proiectele moderne, unde accentul cade pe transparență și design, fără a compromite siguranța. Tot mai populare sunt și sistemele cu lamele reglabile, care permit controlul cantității de lumină și al ventilației, adaptând terasa la condițiile meteo din fiecare moment.

Un aspect tot mai discutat este folosirea terasei pe o perioadă mai lungă din an. Acoperișurile pot fi completate cu închideri laterale din sticlă, rulouri textile sau panouri mobile, care reduc pierderile de căldură și protejează împotriva curenților de aer. În combinație cu surse de încălzire pentru exterior, terasa devine un spațiu funcțional și în sezonul rece. Acest lucru este relevant nu doar pentru locuințele private, ci și pentru restaurante, cafenele sau pensiuni, care își pot extinde astfel capacitatea de utilizare.

Din perspectivă urbană, aceste soluții reflectă o schimbare mai largă în modul de raportare la locuire. Oamenii caută confort, flexibilitate și un contact mai apropiat cu exteriorul, fără a fi limitați de vreme. Acoperișurile de terasă contribuie la creșterea valorii proprietăților și la îmbunătățirea calității vieții, fiind percepute tot mai mult ca o investiție, nu ca un lux.

Integrarea acoperișului în arhitectura casei este un criteriu important. Formele simple, culorile neutre și posibilitatea personalizării dimensiunilor permit adaptarea la case moderne sau tradiționale. În multe cazuri, terasa acoperită este amenajată împreună cu mobilier de exterior, astfel încât spațiul să fie coerent și ușor de utilizat. Exemple de soluții complete, care îmbină funcționalitatea cu estetica, pot fi regăsite pe platforme precum gardenway.ro , unde interesul pentru amenajarea zonelor exterioare este în creștere.

Într-un context în care locuința a devenit mai mult decât un simplu spațiu de dormit, acoperișurile de terasă câștigă un rol central. Ele permit folosirea inteligentă a spațiului exterior, indiferent de anotimp, și răspund nevoilor unei societăți tot mai orientate spre confort și adaptabilitate. Totul indică faptul că, în anii următori, terasa acoperită va deveni o prezență obișnuită în peisajul rezidențial din România.