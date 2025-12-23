A făcut schimbare de sex la 13 ani, în Italia. Instanţa a considerat că a fost vorba despre o „alegere conștientă”

Băiatul cerea de ani de zile ca numele său masculin să fie folosit de familie, de școală și de cei care practică sport cu el. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un adolescent de 13 ani din regiunea Liguria, Italia, a obținut aprobarea Tribunalului din La Spezia pentru a-și reface certificatul de naștere, care îl recunoaște acum oficial ca fiind de sex masculin, devenind astfel cea mai tânără persoană din Italia care a finalizat tranziția de gen.

Cazul se referă la două gemene care au crescut în Liguria. Încă de la o vârstă fragedă, unul dintre cei doi copii a început să manifeste un disconfort profund față de genul atribuit la naștere, până la punctul de a-și respinge numele, pe care îl considera nefiind al său, relatează La Repubblica.

Această suferință nu a fost ignorată de familie: părinții au ales să solicite sprijin specializat, ceea ce, în 2021, i-a condus la Centrul de Andrologie și Endocrinologie al Spitalului Careggi din Florența, unde a fost diagnosticată disforia de gen. Băiatul cerea de ani de zile ca numele său masculin să fie folosit de familie, de școală și de cei care practică sport cu el.

În hotărârea lor, judecătorii au explicat că au evaluat mai mulți factori: „Programul psihoterapeutic urmat cu consecvență, terapiile hormonale de succes și gestionarea matură a dificultăților sociale rezultate din procesul de schimbare”. Potrivit instanței, aceste aspecte demonstrează că adolescentul „a dezvoltat o conștientizare deplină a incongruenței dintre corpul său și experiența sa identitară”, într-o asemenea măsură încât este capabil să finalizeze „un proiect care vizează restabilirea ireversibilă a unei stări de armonie între corp și minte în percepția propriei identități sexuale”.

Avocatul familiei a subliniat importanța recunoașterii tranziției sale de gen, în ciuda vârstei fragede. „La 13 ani, identitatea ei de gen este deja consolidată”, a explicat avocatul, „așa cum este confirmat de evaluările medico-legale dispuse de Parchet”. Reprezentantul legal a mai adăugat că „voința sa este fermă, cu deplină capacitate de discernământ, şi îşi doreşte să o legalizeze”. Potrivit avocatului, decizia clarifică și un punct cheie: „Prin recunoașterea legală a schimbării de gen, combinată cu un tratament precoce, este posibilă atenuarea suferinței trăite de cei care suferă de disforie”, în special „în perioada delicată a pubertății și a schimbărilor fizice”.