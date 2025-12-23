AP: Rusia a început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, după avertismentele lui Trump

Rusia a început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, după avertismentele lui Trump. Foto: Getty Images

Ministerul rus de Externe ar fi demarat evacuarea familiilor angajaților săi diplomați din Caracas, capitala Venezuelei, potrivit unor surse din serviciile de informații europene citate de Associated Press și Moscow Times.

Operațiunea ar fi început vinerea trecută și ar fi vizat femei și copii, au precizat aceleași surse. Conform informațiilor obținute, oficialii ruși ar evalua situația din Venezuela drept „foarte sumbră”, după ce președintele american Donald Trump a intensificat presiunile asupra liderului venezuelean Nicolas Maduro și a început să confişte petrolierele „flotei fantomă” a țării.

După publicarea informației de AP, Ministerul rus de Externe a negat orice evacuare a personalului diplomatic. „Fiți vigilenți. Nu cedați provocărilor occidentale!”, se arată într-un mesaj postat pe canalul oficial de Telegram. Ministerul nu a oferit clarificări dacă evacuarea familiilor diplomaților ruși din țară are loc sau nu.

Pe 22 decembrie, Donald Trump a declarat, în fața jurnaliștilor la reședința sa de la Mar-a-Lago, că este pregătit să-și intensifice politica de presiune asupra guvernului Maduro, oficial pentru a combate traficul de droguri din Venezuela către Statele Unite. „Dacă va încerca să facă ceva, dacă va avea o atitudine dură, acesta va fi ultimul moment în care va putea să procedeze astfel”, a subliniat președintele american.

Recent, Statele Unite au confiscat în Marea Caraibelor, la est de Barbados, un petrolier venezuelean. Este vorba despre vasul Centuries, sub pavilion panamez. Ministrul american al Securității Interne, Christi Noem, a precizat că Washingtonul intenționează să continue confiscarea transporturilor de petrol sancționat, „care sunt folosite pentru finanțarea narcoterorismului în regiune”.

Pe 10 decembrie, SUA au capturat tot în apropierea coastei Venezuelei petrolierul The Skipper (fost Adisa) pentru transport de petrol sancționat din Venezuela și Iran. Ulterior, pe 16 decembrie, Trump a anunțat că a dat ordin pentru o „blocadă totală și completă” a tuturor petrolierelor sancționate care transportă țiței către sau din Venezuela.

Luni, potrivit Ministerului rus de Externe, șeful instituției, Serghei Lavrov, a discutat situația regională cu ministrul de Externe venezuelean Ivan Gil. Oficialii au exprimat „o serioasă îngrijorare” față de intensificarea acțiunilor americane în Marea Caraibelor, care, în opinia celor doi, creează riscuri pentru navigația internațională.

„Din partea Rusiei, a fost reconfirmată sprijinirea deplină și solidaritatea cu conducerea și poporul Venezuelei în acest context”, se arată în comunicatul oficial al Ministerului rus de Externe.