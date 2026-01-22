Fraudă de 8 milioane de lei la MAE. O contabilă a transferat ilegal, timp de 12 ani, bani în conturile sale, ale concubinului și fiului

Prejudiciul inițial estimat de procurorii DNA este de aproximativ 8 milioane de lei. Foto: Hepta

O schemă prin care Ministerul Afacerilor Externe a fost fraudat cu 8 milioane de lei este investigată de procurorii DNA.

Suspectă în acest caz este o contabilă, fostă angajată la MAE.

Aceasta ar fi făcut timp de 12 ani plăți ilegale către militari care nu aveau nicio legătură cu Ministerul de Externe.

Între beneficiarii plăților s-ar număra concubinul contabilei și fiul acestuia.

Contabila ar fi fost denunțată de un cadru din MApN.

Procurorii DNA au percheziționat domiciliile suspecților din dosarul fraudei de 8 milioane la MAE

"Timp de 12 ani ar fi fost transferate salarii către militari care nu aveau nicio legătură cu Ministerul Afacerilor Externe, astfel încât această instituție ar fi fost prejudiciată cu aproximativ 8 milioane de lei.

Vorbim despre bani care erau transferați lunar în conturile unor militari, unul dintre ei fiind iubitul contabilei.

Un altul era fiul concubinului.

Din banii astfel furați de la MAE s-ar fi achiziționat bunuri și s-ar fi construit inclusiv o casă.

În cele din urmă, această contabilă ar fi fost denunțată de un cadru militar. Î

n prezent, procurorii din Direcția Națională Anticorupție efectuează mai multe percheziții în județul Argeș, la domiciliile contabilei și unor suspecți de complicitate cu aceasta.

Mai multe persoane urmează să fie aduse la Direcția Națională Anticorupție pentru audieri.

De asemenea, anchetatorii au audiat mai mulți angajați ai Ministerului Afacerilor Externe", a relatat Georgiana Murgilă, jurnalist Antena 3 CNN.

Surse din anchetă: Contabila a transferat milioane în conturile sale, ale concubinului și fiului acestuia

"În perioada aprilie 2012 - martie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela, consilier relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe, a transferat, cu titlu de salarii, următoarele sume, în exercitarea atribuțiilor sale de serviciu, de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul angajat al M.A.E:

2.182.622 lei în conturile bancare (...) aparținând numitului Bușcă Nicolae;

2.103.562 lei în conturile bancare (...) aparținând numitului Bușcă Alin-Dănuț,

fără ca aceștia să fi fost angajați în cadrul M.A.E.

De asemenea s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2016 - apriIie 2024, numita Păune Lavinia-Daniela a transferat din conturile Ministerului Afacerilor Externe în conturile proprii (...) suma totală de 1.634.274 lei, fără justificare legală.

Bușcă Nicolae a fost subofițer în cadrul M.Ap.N. începând de la data de 23.08.1988 și până la data de 31.12.2020, când a fost trecut în rezervă.

Bușcă Alin-Dănuț este soldat gradat profesionist în activitate, fiind angajat în cadrul M.Ap.N la data de 27.02.2023 (...)", arată surse apropiate anchetei.

Comunicatul autorităților

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție de către un fost funcționar public din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și de către complici ai acestuia, prejudiciul fiind estimat, în acest moment, la peste 8 milioane de lei.

În cursul zilei de 22 ianuarie 2026, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în trei locații situate pe raza municipiului Pitești, la domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", a comunicat, joi, DNA.