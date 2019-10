Gabriela Firea: Vom deschide un centru socio-medical pentru îngrijirea persoanelor dependente de droguri

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat luni că lucrează la amenajarea unui centru integrat socio-medical dedicat persoanelor dependente de droguri.



"Vom deschide în maximum 6 luni un centru socio-medical pentru îngrijirea acestor persoane care au ajuns dependente şi în plus s-au îmbolnăvit de TBC sau HIV. Nu este doar un centru medical, ci şi un centru social. Aceste persoane vor fi tratate de dependenţă şi reintegrate social. Vom sprijini să găsească un loc de muncă, prieteni, să socializeze. De asemenea, cei care nu au casă - şi mulţi nu au un acoperiş deasupra capului - să poată să rămână pe o anumită perioadă în acest centru", a anunţat Firea la un eveniment dedicat combaterii consumului de droguri în rândul tinerilor, organizat la Opera Comică pentru Copii.



Ea a precizat că a fost identificat şi un spaţiu în strada Orzari.



La eveniment, institulat "No drugs, no problems", au mai participat premierul demis Viorica Dăncilă, preşedintele Centrului Internaţional Antidrog şi al Drepturilor Omului, acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici, preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi - Învăţământ Preuniversitar, Eugen Ilea, directorul Agenţiei Naţionale Antidrog, comisar şef de poliţie Constantin Negoiţă, primarul elevilor bucureşteni, Mihail Pop, şi medicul psihiatru şi psihologul Motoescu Eduard.