George Simion participă la boicotarea marilor retaileri, convocată de Călin Georgescu: "PSD și PNL îi apără pe străini"

George Simion. Sursa foto: Getty Images

Președintele formațiunii AUR, George Simion, a anunțat, vineri, că se alătura protestului convocat pentru 10 februarie împotriva lanțurilor de hipermarketuri, scrie Agerpres.

El a invocat "abuzurile" acestor retaileri și i-a invitat pe susținătorii lui să se alăture boicotului, care inițial a fost cerut de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu.

Georgescu i-a îndemnat pe români ca, pe 10 februarie, să cumpere doar de la producători autohtoni și de la "magazine de cartier", în defavoarea lanțurilor de magazine.

"Pe 10 februarie, mă alătur românilor care spun 'Destul!' abuzurilor marilor lanțuri de hipermarketuri care îşi bat joc de această țară (...) Prețurile la raft au explodat, salariile sunt mici, producătorii români sunt umiliți, iar hipermarketurile străine fac profituri uriașe pe spinarea noastră (...)

Simion spune că "PSD și PNL îi apără pe străini", în defavoarea românilor

Propaganda guvernamentală şi presa aservită au început să atace acest protest, încercând să îl eticheteze drept 'pro-rus'. E aceeași manipulare ieftină pe care am văzut-o la toate protestele anti-guvernamentale din ultimii ani.

Când românii ies în stradă împotriva abuzurilor, imediat sunt etichetați ca fiind 'pro-Kremlin'", a spus liderul AUR într-o declarație postată pe site-ul georgesimion.ro.

Simion a făcut trimitere la alte țări din Balcani, precum Croația, Muntenegru, Bosnia sau Serbia, unde oamenii "s-au ridicat" împotriva marilor comercianți

Liderul AUR a mai invocat faptul că "românii sunt jefuiți chiar la ei acasă" deoarece hipermarketurile străine mută profiturile în afara țării și a acuzat PSD şi PNL că "îi apără pe străini, nu pe români".

Dana Budenu, mesaj pentru "Mesia pe cal": Dumneavoastră cumpărați de la un magazin italian

Dana Budeanu, influencer cu activitate prolifică pe rețelele sociale, l-a ironizat pe autorul original al îndemnului la boicotul marilor retaileri de pe piața din România.

Într-un mesaj video pe Facebook, adresat lui "Mesia pe cal" (aluzia la o fotografie virală a fostului candidat, n.r.) , Budeanu a spus, între altele, că Georgescu a locuit ani de zile în Austria și "a mâncat wurst" (cârnat austriac).

"Bună seara, domnule Georgescu și colegilor de la SIE. Când dumneavoastră împreună cu colegii de la SIE mergeați pe la mănăstiri cu japca, să vorbiți oamenilor, când făceați planuri de campanie, pe ce cal să mai călăriți, cum să mai faceți cu ieșirile prin piețe, atunci, în anii aceia, acum 2-3 ani, eu am fost prima voce publică din România, care zi de zi, an de an, târg de târg, producător de producător român, am susținut, urlat, promovat, inițiat, 'cumpără românește'.

Eu singură.

Producătorul român e bine. Există, firește, ca în orice domeniu și orice țară, oriunde pe glob, producători care au succes, producători care nu au succes, unii care se țin de treabă, alții care nu, producători ajutați, care apreciază efortul statului, alții care nu. Atâta timp cât unul reușește să facă bine, înseamnă că se poate.

Ideea ipocrită despre supermarketurile care nu vând ieftin și de ce nu vând ieftin alea românești...însemnă că habar nu aveți ce înseamnă economia de piață, în general. Niciun supermarket de pe glob nu poate să facă ce ați spus dumneavoastră. E un cretinism (...)

Dumneavoastră cumpărați de la Grano (magazin cu produse alimentare italienești din cartierul Floreasca, n.r.) Că v-am văzut eu. De ce nu cumpărați numai telemea, salam săsesc, iaurt românesc? Pentru că este o ipocrizie, de-aia", i-a transmis Dana Budeanu lui Călin Georgescu.