Giorgiana Hosu, intermiar la șefia DIICOT

Giorgiana Hosu, procuror-şef adjunct al DIICOT, va asigura interimatul la şefia instituţiei, după ce va fi publicat decretul de eliberare din funcţie a lui Felix Bănilă.



Conform procedurii, după plecarea lui Bănilă, interimatul la DIICOT trebuie asigurat de către unul dintre adjuncţii săi.



La DIICOT sunt doi procurori-şefi adjuncţi - Giorgiana Hosu şi Oana Schmidt-Hăineală, însă Hăineală nu este numită în funcţie, ci delegată.



Procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a anunţat, miercuri, că a decis să-şi depună demisia de onoare, după ce preşedintele Iohannis i-a reproşat modul în care DIICOT desfăşoară ancheta în cazul crimelor de la Caracal.



"Deşi am convingerea că nu am eşuat în îndeplinirea atribuţiilor conferite de lege în calitate de procuror-şef al DIICOT, iar speţa 'Caracal' nu depăşeşte nivelul priceperii mele şi al aptitudinii soluţionării ei de către ai mei colegi, în urma discuţiilor purtate cu procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ministrul Justiţiei şi cu membrii Secţiei de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, dar şi în baza propriului raţionament, am înţeles să îmi depun demisia de onoare din funcţia de procuror-şef al Direcţiei de Investigarea Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, sens în care am înaintat-o ministrului Justiţiei, respectând parcursul legal al actului numirii în această funcţie, pentru a aprecia cu privire la oportunitatea transmiterii ei neîntârziate preşedintelui României, spre a fi acceptată şi a se lua act de aceasta, în vederea emiterii decretului de eliberare din această funcţie, dată până la care voi continua să asigur conducerea DIICOT", a menţionat Bănilă.