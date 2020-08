Caz incredibil! O asistentă medicală a stat în izolare 7 săptămâni din cauza testelor COVID-19 'inconcludente'

De aici a început coșmarul! Daniela a fost prinsă apoi într-o adevărată sarabandă a testelor COVID-19 pentru care a ajuns în final să cheltuiască aproape 2.000 de lei. Trei dintre teste au avut rezultat 'inconcludent'. Astfel, săptămâni la rând asistente nu s-a putut întoarce la serviciu și și-a cheltuit și salariul pe teste care nu au ajutat-o deloc.

Iată cum își începe Daniela povestea:

"În jurul orei 3 dimineața, am făcut febră 38,7, am avut frisoane și am luat o pastilă să-mi scadă temperatura și, după aceea, nu am mai avut nimic. Din propria inițiativă am hotărât să merg să-mi fac testul să verific dacă sunt pozitivă sau negativă. Mergând să-mi fac testul, mi-a spus să revin în 48 de ore, să sun pentru rezultat la spital sau la DSP. Testul l-am făcut la "Matei Balș"", a povestit asistenta.

"Am luat transportul în comun ca să aflu că sunt pozitivă"

Daniela spune că atunci când a sunat apoi la spital pentru a i se spune dacă rezultatul testului este pozitiv sau negativ, i s-a spus că rezultatul nu poate fi comunicat prin telefon.

"Mi-au spus să vin la spital să-mi ridic testul singură. Între timp, eu am luat două mijloace de transport ca să ajung la spital și când am ajuns acolo nu mi se dădea voie sa intru pentru că nu aveam niciun simptom. Am sunat la Triaj să-mi dea voie să intru să-mi iau rezultatul testului.

Mi s-a spus să intru și să aștept, pentru că testul este pozitiv", a mărturisit aceasta.

Continuarea, în materialul video: